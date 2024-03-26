Юрист объяснила, за что можно засудить электросамокатчиков
Юрист Атласкирова заявила о праве взыскать ущерб с самокатчика в случае ДТП
Получение травмы или морального вреда по вине игнорирующего ПДД электросамокатчика — повод обратиться в суд для наказания нарушителя и взыскания средств за причинённый ущерб. Алгоритмом на этот случай с aif.ru поделилась юрист Изабелла Атласкирова.
Эксперт напомнила, что с 2023 года водителей двухколёсных ТС законодательно отнесли к людям, управляющим средствами индивидуальной мобильности. Это значит, что за превышение скорости, движение по проезжей части или езду в алкогольном опьянении им грозит штраф. По словам юриста, в случае ДТП с участием электросамоката первым делом необходимо вызвать ГИБДД. Как только обстоятельства будут зафиксированы, можно обращаться в суд.
"В случае ущерба здоровью необходимо обратиться к медикам — добраться до травмпункта и зафиксировать вред здоровью, получить медицинскую помощь. Если самокатчик скроется с места происшествия, всё равно вызывайте ГИБДД, соберите контактные данные свидетелей и передайте их сотрудникам, когда они приедут", — посоветовала Атласкирова.
Лишь за прошлый год электросамокатчики отправили в травмпункты десятки человек, в том числе и детей. Так, в Сочи подростки сбили маленькую девочку, в Краснодаре водитель двухколёсного ТС протаранил маму с ребёнком, а житель Нижневартовска и вовсе скончался, не справившись с управлением.
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