Юрист объяснила, за что можно засудить электросамокатчиков

Получение травмы или морального вреда по вине игнорирующего ПДД электросамокатчика — повод обратиться в суд для наказания нарушителя и взыскания средств за причинённый ущерб. Алгоритмом на этот случай с aif.ru поделилась юрист Изабелла Атласкирова.

Эксперт напомнила, что с 2023 года водителей двухколёсных ТС законодательно отнесли к людям, управляющим средствами индивидуальной мобильности. Это значит, что за превышение скорости, движение по проезжей части или езду в алкогольном опьянении им грозит штраф. По словам юриста, в случае ДТП с участием электросамоката первым делом необходимо вызвать ГИБДД. Как только обстоятельства будут зафиксированы, можно обращаться в суд.