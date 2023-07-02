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2 июля, 12:44

Жуткая смерть настигла самокатчика-лихача в Нижневартовске

В Нижневартовске мужчина упал с самоката, сломал шею и умер

<p>В Нижневартовске самокатчик упал и скончался, сломав шею. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/nizhnevartovsk_chp/17714?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЧП Нижневартовск. Происшествия</a></p>

В Нижневартовске самокатчик упал и скончался, сломав шею. Обложка © t.me / ЧП Нижневартовск. Происшествия

Житель Нижневартовска врезался на электросамокате в забор, перелетел через него и умер, сломав шею при падении на землю. О случившемся сообщает телеграм-канал "ЧП. Нижневартовск".

В Нижневартовске самокатчик упал и скончался, сломав шею. Фото © t.me / ЧП Нижневартовск. Происшествия

В Нижневартовске самокатчик упал и скончался, сломав шею. Фото © t.me / ЧП Нижневартовск. Происшествия

"Трагедия произошла сегодня рано утром на углу улиц Мира и Ханты-Мансийской. И опять самокат рядом. Предварительно, мужчина упал с самоката и сломал шею", — говорится в тексте.

ЧП произошло рядом с жилой многоэтажкой. Мужчина влетел на самокате в ограждение, разделявшее газон и тротуар. Неудачно приземлившись, он скончался на месте от перелома шеи. По словам очевидцев, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 45-летний мужчина попал с ожогами в реанимацию после катания на электросамокате. Техника загорелась прямо во время движения.

Татьяна Миссуми
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