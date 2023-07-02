Жуткая смерть настигла самокатчика-лихача в Нижневартовске

Житель Нижневартовска врезался на электросамокате в забор, перелетел через него и умер, сломав шею при падении на землю. О случившемся сообщает телеграм-канал "ЧП. Нижневартовск".

В Нижневартовске самокатчик упал и скончался, сломав шею. Фото © t.me / ЧП Нижневартовск. Происшествия

"Трагедия произошла сегодня рано утром на углу улиц Мира и Ханты-Мансийской. И опять самокат рядом. Предварительно, мужчина упал с самоката и сломал шею", — говорится в тексте.

ЧП произошло рядом с жилой многоэтажкой. Мужчина влетел на самокате в ограждение, разделявшее газон и тротуар. Неудачно приземлившись, он скончался на месте от перелома шеи. По словам очевидцев, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.