Бампер, руль и даже диски: Автолюбителям назвали детали, за замену которых можно лишиться прав

Замена некоторых деталей автомобиля может грозить владельцу ответственностью, предупредили в ГИБДД. Там указали, что это будет трактоваться как незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства и по закону такому автолюбителю грозит штраф до пяти тысяч рублей, а при повторном нарушении — даже лишение прав на срок до года.

Как пишет njcar.ru, под таким углом закон смотрит на кузовные детали вроде: бамперов, пластиковых обвесов, спойлеров, передних и задних фар, дисков, боковых зеркал и рейлингов. Дело в том, что при дорожно-транспортном происшествии они могут оторваться и нанести вред другим участникам движения.

Однако установить подобный тюнинг можно: достаточно использовать элементы, сертифицированные производителем или проверенные в специализированной лаборатории. После получения соответствующего разрешения водитель должен зарегистрировать изменения в ГИБДД.

То же относится к рулю, сиденьям, центральной консоли и другим элементам салона, спроектированным для обеспечения безопасности водителя и пассажиров, и даже дискам, которые часто меняют на колёса нестандартного размера. Они, указали в ведомстве, могут существенно изменить характеристики автомобиля, а легкосплавные — увеличат нагрузку на двигатель и трансмиссию.