В России объявлена борьба с "эффектом кенгуру" на дорогах Минтранс хочет ввести в ПДД штрафы за превышение средней скорости между камерами 8 декабря, 07:52 Российских автомобилистов хотят снова штрафовать за превышение средней скорости на участках между камерами. Фото © Rawpixel.com / Freepik

В России снова могут начать штрафовать автомобилистов за превышение средней скорости на участках между камерами. Соответствующее изменение в правила дорожного движения (ПДД) предлагает внести Минтранс.

Как сообщает "Коммерсант", среднюю скорость предлагают рассчитывать по времени, затраченному на путь между двумя или несколькими камерами. ГИБДД перестала штрафовать водителей за её превышение в 2021 году, когда Верховный суд счёл неправомерным указание в качестве места совершения нарушения неопределённого участка дороги между камерами, а не конкретной точки. С тех пор часто встречается "эффект кенгуру" — водители тормозят перед камерой, а проехав её, снова разгоняются.

Если изменения будут одобрены и вступят в силу, в ПДД появится официальный термин "средняя скорость" и запрет на её превышение.

Ранее автоэксперты посоветовали россиянам воздержаться от поездок на личном транспорте в снегопад. Причина в том, что любой выезд — это дополнительная нагрузка для всех, поэтому лучшее решение — общественный транспорт. Но если уж выбрались за рулём, то лучше держать дистанцию, воздержаться от резких перестроений и резкого торможения.

Авторы Марина Калегина