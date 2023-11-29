Автоюрист назвал россиянам коварный "зимний" штраф, который можно легко обжаловать

Российские автомобилисты могут нарваться на штраф из-за снега на дорогах. А всё потому, что трассы заметает, владельцы машин не замечают разметки, однако камерам, засекающим нарушения, наплевать на погоду. Об этом рассказал адвокат автомобильного движения "Свобода выбора", автоюрист Сергей Радько. Он раскрыл способ, который поможет обойти штраф за заснеженные дороги.

"У нас на всё обращают внимание дорожные камеры, а там скорость и разметка. Разметка чаще, потому что зимой по понятным причинам она незаметна. Камера знает, что там есть разметка, а водитель — нет. Поэтому он может поехать там, где разметка вроде в памяти обозначена, однако он её не видит. Тем не менее водитель попадает на штраф", — рассказал автоюрист URA.ru.

Он объяснил, что такой штраф можно обжаловать. Если на камерах заметно, что водителю разметку не видно, можно доказать невиновность. Но, по словам юриста, не все готовы заниматься апелляционными процессами из-за штрафа в 500 рублей.