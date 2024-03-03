Россиянам назвали семь важных изменений в работе ГИБДД

В ближайшие дни вступят в силу нововведения в Правилах дорожного движения. Приказ МВД № 264 внёс коррективы, которые заменяют устаревший Административный регламент ГИБДД. Изменения коснутся и автовладельцев, и работы самих правоохранителей.

Так, раньше полицейский имел право остановить транспортное средство только при нарушении правил или высланной ориентировке, то теперь сотрудник ГИБДД может останавливать авто для проверки документов без дополнительных обоснований. Также согласно новым правилам документы полицейскому предъявляются без обложек, мешающих изучение содержимого. При этом сотруднику ГИБДД запрещено использовать телефоны других участников дорожного движения, кроме чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, инспектору запрещается использовать телефоны других участников дорожного движения. А если полицейский видит утомлённое или болезненное состояние водителя, он имеет право попросить владельца авто покинуть салон. Это поможет сотрудникам ГИБДД выявлять тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Вместе с тем инспекторы теперь официально могут одеваться в гражданскую одежду, но только для скрытого надзора за дорожным движением на вверенном участке. Также полицейский может не просто оштрафовать водителя за неработающий стеклоочиститель или фонарь, но и имеет право прямо отстранить его от управления автомобилем, пока неисправность не будет ликвидирована.

Ну и наконец, правоохранителям запрещается использовать высказывания или действия относительно водителя, которые могут дискриминировать его по ряду параметров: пол, возраст, национальность, семейный статус, политические или религиозные убеждения.