Регион

Уведомления отключены

25 декабря, 12:33

Путин поручил представить предложения о совершенствовании ПДД

Фото © Kremlin.ru

Фото © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин поручил российскому правительству и Общественной палате страны в срок до 1 апреля 2024 года представить предложения об обновлении правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает в понедельник, 25 декабря, пресс-служба Кремля.

"Правительству РФ подготовить совместно с Общественной палатой РФ и представить предложения о совершенствовании правил дорожного движения", гласит текст одного из поручений за подписью главы государства.

В России объявлена борьба с "эффектом кенгуру" на дорогах
В России объявлена борьба с "эффектом кенгуру" на дорогах

Ранее Лайф писал, что в России могут вернуть штрафы за среднюю скорость. ГИБДД перестала штрафовать водителей за её превышение в 2021 году, когда Верховный суд счёл неправомерным указание в качестве места совершения нарушения неопределённого участка дороги между камерами, а не конкретной точки.

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Законы
  • ПДД
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров