Путин поручил представить предложения о совершенствовании ПДД
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Президент Владимир Путин поручил российскому правительству и Общественной палате страны в срок до 1 апреля 2024 года представить предложения об обновлении правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает в понедельник, 25 декабря, пресс-служба Кремля.
"Правительству РФ подготовить совместно с Общественной палатой РФ и представить предложения о совершенствовании правил дорожного движения", — гласит текст одного из поручений за подписью главы государства.
Ранее Лайф писал, что в России могут вернуть штрафы за среднюю скорость. ГИБДД перестала штрафовать водителей за её превышение в 2021 году, когда Верховный суд счёл неправомерным указание в качестве места совершения нарушения неопределённого участка дороги между камерами, а не конкретной точки.