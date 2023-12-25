Путин поручил представить предложения о совершенствовании ПДД

Президент Владимир Путин поручил российскому правительству и Общественной палате страны в срок до 1 апреля 2024 года представить предложения об обновлении правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает в понедельник, 25 декабря, пресс-служба Кремля.

"Правительству РФ подготовить совместно с Общественной палатой РФ и представить предложения о совершенствовании правил дорожного движения", — гласит текст одного из поручений за подписью главы государства.