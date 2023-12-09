Россиянам рассказали, когда могут вернуть штрафы за среднюю скорость

Штрафы за превышение скорости могут вернуть уже к осени 2024 года, но прежде специалистам следует проработать ряд важных деталей. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" высказал координатор движения "Общество синих ведёрок" Пётр Шкуматов.

По его словам, в прошлый раз эта практика просуществовала недолго. Тогда Верховный суд доказал, что физически нельзя определить, где именно было совершено нарушение. После этого такие штрафы запретили. Но осенью 2024 года их могут вернуть. Единственное, нужно "довести до ума" критически важные детали. Например, настройки камер и точность отсчёта времени.

"Водитель, который не заслуживает штрафа, ничего не сможет доказать. И в этом отношении ничего не изменилось, камеры не обновились. Сами камеры ничего не сохраняют, проверка ничего не даст доказать", — пояснил Шкуматов.