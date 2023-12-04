В России разрешили изымать автомобиль в совместной собственности

Верховный суд РФ назвал законной конфискацию автомобиля, который находится в совместной собственности супругов. Орган постановил, что изымать машину можно независимо от того, кто из супругов нарушил ПДД.

О законности изъятия заговорили после инцидента в Марий Эл, когда задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения. В октябре прошлого года Звениговский районный суд принял решение конфисковать автомобиль. Позже оказалось, что транспорт находился в совместной собственности с супругой нарушителя, в результате чего мужчина обратился с кассационной жалобой, требуя пересмотра приговора. Приговор отменили, однако заместитель прокурора РФ Игорь Ткачёв обжаловал постановление, отметив, "что конфискация автомобиля является безальтернативной мерой уголовно-правового характера" и что "само по себе нахождение машины в совместной собственности супругов не препятствует применению конфискации имущества либо его доли, принадлежащей виновному", передаёт газета "Известия".

При этом отмечается, что супруга мужчины может подать в суд иск с требованием освободить имущество от ареста или исключить его из описи в порядке гражданского судопроизводства. Также она может потребовать выделить принадлежащую ей долю. Адвокат Сергей Радько считает, что из-за таких случаев необходимо внести поправки в законодательство, чтобы защитить права собственников имущества, не нарушавших ПДД.

"Верховный суд в данном случае принял прямолинейное решение. Раз есть нарушение ПДД, предусматривающее конфискацию автомобиля, значит, машину надо конфисковать. Формально законодательство позволяет второму собственнику отстоять свои интересы, касающиеся совместного имущества. Но для этого необходимо обращаться в суд", — отметил юрист.