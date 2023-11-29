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Главный госавтоинспектор России пообещал не штрафовать водителей за отсутствие зимней резины

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Главный госавтоинспектор России пообещал не штрафовать водителей за отсутствие зимней резины

Глава ГИБДД Черников: Водителей без зимней резины штрафовать не будут

29 ноября, 10:11
<p>ГИБДД не будет штрафовать водителей за летние шины зимой. Фото © Агентство "Москва"&#x27;/ Сергей Ведяшкин </p>

ГИБДД не будет штрафовать водителей за летние шины зимой. Фото © Агентство "Москва"'/ Сергей Ведяшкин

Глава ГИБДД Михаил Черников пообещал, что российским водителям не будут выписывать штрафы за отсутствие зимней резины. Комментарий руководителя ведомства появился в среду, 29 ноября, в телеграм-канале официальной представительницы МВД Ирины Волк.

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Отметим, что опасения автолюбителей не напрасны: согласно принятому постановлению Правительства РФ, с 1 сентября езда на летней резине в зимний сезон признана нарушением, за которое предусмотрен штраф от 500 рублей (статья 12.5 КоАП). Тем не менее Черников, как и сама Ирина Волк, утверждает, на деле наказывать за это не станут.

Глава ГИБДД Черников прояснил позицию ведомства по штрафам за отсутствие зимней резины. Видео © t.me/ IrinaVolk

"Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определённых условиях зимнего периода", заявил главный госавтоинспектор страны.

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Ранее Лайф писал, какие ещё штрафы начнут действовать в России с 1 декабря. Так, в одном из случаев начнут штрафовать работников-консультантов за навязывание дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату. За это предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до 4000 рублей.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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