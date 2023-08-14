Самокатчик сбил мать с ребёнком на руках в Краснодаре, у малыша перелом ключицы

В Краснодаре мужчина на электросамокате совершил наезд на женщину с ребёнком на руках, которая переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. Видео появилось в телеграм-канале "ДТП — Краснодар".

Самокатчик сбил женщину с ребёнком в Краснодаре. Видео © t.me / ДТП — Краснодар

Инцидент произошёл 12 августа на пересечении улиц Красной и Карасунской. На кадрах самокатчик на бешеной скорости влетает в пешеходов. От удара женщина падает, стараясь удержать в руках малыша. По сведениям местных СМИ, у неё диагностирована гематома головы, а у ребёнка — перелом ключицы и ушиб руки. Региональный СК начал проверку.

"По поручению руководителя краевого управления СКР в Краснодаре организована проверка по факту происшествия с электросамокатом, в результате которого пострадали женщина и ребёнок", — говорится в тексте.

Нарушитель с места ЧП скрылся, его личность устанавливается. Следствию предстоит установить все обстоятельства случившегося.