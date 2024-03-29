Могут остановить и оштрафовать: Россиянам напомнили о правилах езды на электросамокатах

Электросамокат и моноколесо весом до 35 килограммов могут ездить по тротуару. Если тяжелее, только по проезжей части с правой стороны не быстрее 25 километров в час. На данный момент существует вероятность введения дополнительных инициатив, касающихся данных средств передвижения, однако запрещать их точно не станут.

Как рассказал телеканалу "360" руководитель Центра индивидуальной мобильности, представитель сообщества "Электроклуб" Михаил Денисов, скорее всего, на всех них появятся номера, как это произошло с электросамокатами одной из прокатных компаний. Правда, пока что это было решение самой компании, так как номера позволяют вычислять нарушителей, блокировать и применять санкции.

Денисов подчеркнул, что тема сложная, ведь не существует культуры езды на прокатных самокатах. На это накладывается тот факт, что люди торопятся, не желая тратить лишние деньги на аренду и стараясь побыстрее добраться из одной точки в другую. Кто-то, чтобы сэкономить, даже ездил на одном электросамокате по двое или трое. Эксперт также напомнил, что сотрудники Госавтоинспекции имеют право останавливать нарушителей, передвигающихся на этих транспортных средствах.

"Инспекторы могут остановить транспортное средство, а дальше в зависимости от нарушений либо провести беседу, либо выписать штрафы и вплоть до эвакуации", — пояснил Денисов и напомнил, что ездить на электросамокатах в нетрезвом виде, как и на автомобилях, запрещено законом.