В Москве у электросамокатов появились номерные знаки

На московских электросамокатах для кикшеринга установили номерные знаки. Такая мера упростит фиксацию нарушений с помощью камер наблюдения и позволит легче привлекать к ответственности нарушающих ПДД водителей, пишет "SHOT ПРОВЕРКА".

Пока что телеграм-каналу известно о номерах только на тех электросамокатах, которые сдаёт в аренду сервис WHOOSH. Таблички крепятся как на передней, так и на задней частях транспортного средства. Вероятно, что вскоре они появятся и у самокатов других брендов проката.

Предполагается, что камеры будут записывать такие нарушения ПДД, как езду вдвоём на одном самокате, проезд по пешеходным переходам и запрещённое пересечение полос для движения. Последний пункт касается ситуаций, когда водитель электросамоката движется по скоростной проезжей части в потоке автомобилей.