Регион

Уведомления отключены

25 марта, 12:43

В Москве у электросамокатов появились номерные знаки

SHOT: На электросамокатах для кикшеринга в Москве появились номерные знаки

Номерные знаки на электросамокатах для кикшеринга в Москве. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Номерные знаки на электросамокатах для кикшеринга в Москве. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

На московских электросамокатах для кикшеринга установили номерные знаки. Такая мера упростит фиксацию нарушений с помощью камер наблюдения и позволит легче привлекать к ответственности нарушающих ПДД водителей, пишет "SHOT ПРОВЕРКА".

Пока что телеграм-каналу известно о номерах только на тех электросамокатах, которые сдаёт в аренду сервис WHOOSH. Таблички крепятся как на передней, так и на задней частях транспортного средства. Вероятно, что вскоре они появятся и у самокатов других брендов проката.

Предполагается, что камеры будут записывать такие нарушения ПДД, как езду вдвоём на одном самокате, проезд по пешеходным переходам и запрещённое пересечение полос для движения. Последний пункт касается ситуаций, когда водитель электросамоката движется по скоростной проезжей части в потоке автомобилей.

ГИБДД предлагает ограничить скорость электросамокатов в Москве до 20 км/ч
ГИБДД предлагает ограничить скорость электросамокатов в Москве до 20 км/ч

Ранее Life.ru сообщал о том, что министру просвещения России предложили идею проведения просветительских лекций-семинаров о езде на электросамокатах. По мнению автора идеи, этот вид транспортных средств слишком популярен у студентов и школьников, чтобы нарушения езды на них можно было пресечь с помощью запретов, — решать задачу нужно просветительскими методами.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • электросамокаты
  • Общество
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров