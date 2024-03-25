В Москве у электросамокатов появились номерные знаки
SHOT: На электросамокатах для кикшеринга в Москве появились номерные знаки
Номерные знаки на электросамокатах для кикшеринга в Москве. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
На московских электросамокатах для кикшеринга установили номерные знаки. Такая мера упростит фиксацию нарушений с помощью камер наблюдения и позволит легче привлекать к ответственности нарушающих ПДД водителей, пишет "SHOT ПРОВЕРКА".
Пока что телеграм-каналу известно о номерах только на тех электросамокатах, которые сдаёт в аренду сервис WHOOSH. Таблички крепятся как на передней, так и на задней частях транспортного средства. Вероятно, что вскоре они появятся и у самокатов других брендов проката.
Предполагается, что камеры будут записывать такие нарушения ПДД, как езду вдвоём на одном самокате, проезд по пешеходным переходам и запрещённое пересечение полос для движения. Последний пункт касается ситуаций, когда водитель электросамоката движется по скоростной проезжей части в потоке автомобилей.
Ранее Life.ru сообщал о том, что министру просвещения России предложили идею проведения просветительских лекций-семинаров о езде на электросамокатах. По мнению автора идеи, этот вид транспортных средств слишком популярен у студентов и школьников, чтобы нарушения езды на них можно было пресечь с помощью запретов, — решать задачу нужно просветительскими методами.