ГИБДД предлагает ограничить скорость электросамокатов в Москве до 20 км/ч

В Москве могут ограничить скорость для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). С таким предложением выступил заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по столице Евгений Логиновский.

"[Нужно] по аналогии с жилой зоной ввести на территории города Москвы общее ограничение скорости движения СИМ до 20 километров в час", — сказал он, выступая в Мосгордуме на круглом столе по теме использования СИМ.