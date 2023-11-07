ГИБДД предлагает ограничить скорость электросамокатов в Москве до 20 км/ч
В Москве могут ограничить скорость для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). С таким предложением выступил заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по столице Евгений Логиновский.
"[Нужно] по аналогии с жилой зоной ввести на территории города Москвы общее ограничение скорости движения СИМ до 20 километров в час", — сказал он, выступая в Мосгордуме на круглом столе по теме использования СИМ.
А ранее в России призвали запретить движение электросамокатов по тротуарам. Как заявил автоэксперт Игорь Моржаретто, для таких средств передвижения нужно выделить отдельные дорожки, которые бы шли в обход обычных пешеходов и не мешали бы им.
Агентство городских новостей "Москва" / Пелагея Тихонова