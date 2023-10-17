Ведущий "SHOT Проверки" узнал, как в подпольных мастерских электровелосипеды превращают в мотоциклы
"SHOT Проверка" выяснила, что электровелосипед можно превратить в мотоцикл
В России за этот год курьеры покалечили более тысячи человек, потому что добавили лошадиных сил своему двухколёсному электрическому велосипеду. Автор телеграм-канала "SHOT Проверка" Олег Сидякин посетил одну из подпольных мастерских, где специалист показал, как можно прокачать любой электровелосипед.
Электровелосипед можно превратить в мотоцикл за секунду. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Так, мастер продемонстрировал, как можно за несколько секунд любому электроконю добавить мощности, при этом по документам такой велосипед по-прежнему будет считаться средством индивидуальной мобильности (СИМ). В Европе с этим справляются просто: там зашивают программы так, чтобы электровелосипед не разгонялся более 25 километров в час.
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Ранее эксперт Алексей Смирнов призвал ввести ПДД для электросамокатов вместо полного запрета. По его оценке, полный запрет кикшеринга по примеру Парижа не подходит для России. По словам эксперта, микромобильность граждан очень полезна для городов, так как положительно сказывается на безопасности движения и позволяет эффективнее распоряжаться пространством.
ТАСС / Софья Сандурская