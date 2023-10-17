Ведущий "SHOT Проверки" узнал, как в подпольных мастерских электровелосипеды превращают в мотоциклы

В России за этот год курьеры покалечили более тысячи человек, потому что добавили лошадиных сил своему двухколёсному электрическому велосипеду. Автор телеграм-канала "SHOT Проверка" Олег Сидякин посетил одну из подпольных мастерских, где специалист показал, как можно прокачать любой электровелосипед.

Электровелосипед можно превратить в мотоцикл за секунду. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Так, мастер продемонстрировал, как можно за несколько секунд любому электроконю добавить мощности, при этом по документам такой велосипед по-прежнему будет считаться средством индивидуальной мобильности (СИМ). В Европе с этим справляются просто: там зашивают программы так, чтобы электровелосипед не разгонялся более 25 километров в час.