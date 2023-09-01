В России порассуждали о полном запрете на электросамокаты по примеру Парижа

Дискуссия в обществе по поводу использования электросамокатов в российских городах набрала большой резонанс из-за неоднократных трагических аварий. Тем не менее полный запрет аренды этого транспорта вряд ли является наиболее верным решением, считает директор по развитию компании "STEP. Транспортные решения" Алексей Смирнов.

Передвижение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), и в частности, электросамокатах, нуждается в регулировании, которое распространялось бы и на личный транспорт, и на арендованный, объяснил эксперт. Многие проблемы возникают из-за того, что движение самокатов в городе сейчас никак не контролируется, а водители игнорируют ПДД. Те, кто ездят на личных самокатах, зачастую не соблюдают ограничение в 25 км/ч, создавая угрозу для жизни и здоровья людей.

При этом проблема, по мнению Смирнова, решаема. Нужно разобраться с вопросами систематизации аренды и создания правил езды. Также важен контроль государства за соблюдением этих правил.

"Необходимо развивать инфраструктуру для микромобильности и делать это комплексно. Следует обеспечивать соответствующим пространством улично-дорожные сети, отделить от потока пешеходов и автомобилей. Как вариант — применять бордюры и специальную разметку, прибегать к делиниаторам для выделения отдельного пространства", — объяснил Смирнов в беседе с РИАМО.

По его оценке, полный запрет кикшеринга по примеру Парижа не подходит для России. Микромобильность граждан очень полезна для городов, так как положительно сказывается на безопасности движения и позволяет эффективнее распоряжаться пространством.

В качестве примера города, где хорошо развита микромобильность, собеседник РИАМО назвал Копенгаген. Там в 2020 году запретили аренду электросамокатов, но в 2022 году решение было пересмотрено, и этот транспорт вновь появился на улицах города, но в их использовании появились новые ограничения: центр города исключили из зоны завершения аренды, снизили общее количество самокатов в городе, а также запретили ездить без шлема и в состоянии опьянения с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле. Для проверки пользователей на трезвость использовался тест на реакцию.