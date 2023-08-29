В России ужесточат ответственность для любителей погонять на электросамокатах
Володин: Госдума повысит ответственность для электросамокатчиков
Государственная дума продумывает варианты повышения ответственности при использовании электросамоката. Причём решения рассматриваются как радикальные, так и более умеренные, заявил в телеграм-канале спикер ГД Вячеслав Володин.
"Мы обязательно будем прорабатывать варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах. Они могут быть разные", — написал он.
Депутат подчеркнул, что с 2019 года в России более чем в 40 раз увеличилось количество аварий с этими средствами индивидуальной мобильности. И для решения проблемы в ГД предлагаются различные пути — от ограничения скорости или места езды на электросамокатах до полного запрета на их прокат. Володин напомнил, что в стране уже действуют ПДД для электросамокатов, моноколёс, электроскейтов, гироскутеров и других СИМ, хотя есть над чем работать.
Ранее депутат Владислав Даванков внёс в ГД законопроект, позволяющий органам самоуправления запрещать использование электросамокатов или ограничивать их скорость с согласия жителей. Так, жители районов смогут проголосовать за то, чтобы водители СИМ не ездили в парках, скверах и отдельных пешеходных зонах.
Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр