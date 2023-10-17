"Выше скорость — больше денег": Кто снабжает курьеров запрещёнными электровелосипедами, на которых они бьются сами и давят других Взрывной рост бизнеса по доставке продуктов привёл к хаосу на дорогах: курьеры на электровелосипедах сбивают прохожих, таранят автомобили, разбиваются сами. Проект SHOT ПРОВЕРКА выяснил, кто обеспечивает курьеров опасными и запрещёнными электровелосипедами. 16 октября, 22:40 Курьеры на электровелосипедах сбивают прохожих, таранят автомобили, разбиваются сами. Коллаж © LIFE. Фото © LIFE / Павел Баранов, Анна Мосевнина

Шальные курьеры

— У меня велосипед — киловатник! Я люблю скорость, я за неё плачу, — хвалится один из велокурьеров агенту SHOT ПРОВЕРКИ. При этом он прекрасно осознаёт, какие риски несут его скоростные доставки для него самого и окружающих пешеходов. — Шах недавно разбился (прозвище коллеги доставщика. — Прим. Лайфа), улетел в дерево. Повезло, что был в шлеме, иначе бы убился. У него велик был самый мощный из всех, что я видел, на нём как на мотоцикле.

В последние годы жителям Москвы и других крупных городов приходится быть максимально внимательными не только при переходе дороги, но даже на тротуарах. В любой момент на пешехода на огромной скорости может налететь курьер одной из многочисленных служб доставки на электровелосипеде. Такая же опасность грозит и автомобилистам.

Вот, например, сводка ДТП с участием курьеров в Москве за последние месяцы.

30 июля доставщик на электровелосипеде сбил 13-летнюю девочку около дома на 15-й Парковой улице на востоке Москвы. С многочисленными травмами подростка госпитализировали. 20 августа в центре Москвы на Пречистенке 20-летний курьер на электровелосипеде решил проскочить перекрёсток на красный свет и буквально снёс 68-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу. От мощного удара женщина отлетела в другую сторону. У обоих многочисленные переломы. А 28 августа курьер на электровелосипеде сбил шестилетнего мальчика на Черноморском бульваре. Его увезли в больницу. Мать рассказала, что курьер просто поправил рюкзак и уехал доставлять заказ. Оперативникам удалось найти курьера. У него оказались поддельные документы. Возбуждено уголовное дело, суд отправил его в СИЗО. 24 сентября курьер на электровелосипеде мчался на огромной скорости на Ткацкой улице прямо по встречной полосе и протаранил автомобиль Subaru. Курьера увезли в реанимацию.

ДТП с участием курьера-велосипедиста. Фото © LIFE

— Не так давно проводили краш-тест столкновения электросамоката с пешеходом на скорости 20 км/ч. Выяснилось, что муляж пешехода получил удар с ускорением почти 8G, это считается смертельным ускорением, — рассказывает председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов.

По самым скромным подсчётам, по Москве на электровелосипедах, самокатах, моноколёсах гоняет около 150 тысяч курьеров. Это связано с тем, что самые выносливые и динамичные доставщики могут зарабатывать больше 100 тыс. рублей, что уже сравнимо со средней зарплатой по Москве (по данным на 1 октября 2023 года — 125,6 тыс. рублей).

Чтобы заработать, нужно успеть доставить как можно больше заказов. Тут важна скорость. Именно поэтому курьерские компании быстро пересадили доставщиков на электрические самокаты и велосипеды. Сами курьеры плюют на законы и правила дорожного движения, что подтверждает статистика УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве. Они не учитывают, что летящий на скорости 60 км/ч велосипед на тонких шинах фактически невозможно остановить перед внезапным препятствием.

Курьеры не учитывают, что летящий на скорости 60 км/ч велосипед на тонких шинах фактически невозможно остановить перед внезапным препятствием. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

В мае прошлого года рейд ГИБДД за три дня выявил в Москве почти 3,5 тысячи доставщиков-нарушителей. В основном они попадались на проезде на красный, езде по зебре и создании помех пешеходам на тротуарах. А за одни только выходные в конце сентября 2023 года было выявлено более 2,5 тыс. нарушений правил дорожного движения со стороны самокатчиков, велосипедистов и прочих пользователей электротранспортом. Против курьеров было составлено около тысячи административных протоколов.

Согласно данным, опубликованным Научным центром безопасности дорожного движения МВД России, в 2022 году зарегистрировано 941 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), сейчас так называются колёсные гаджеты мощностью до 250 Вт. Погибших за этот период оказалось 19 человек.

Это на 40% больше, чем годом ранее, и более чем в два раза, чем в 2020 году. Реальные цифры, конечно, гораздо серьёзнее.

— Эти цифры характеризуют только официальную статистику ДТП, большая часть происходит в слепых зонах придомовых территорий или попросту не оформляется, — рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ начальник управления внешних связей Межрегиональной ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний Дмитрий Сидоренков.

Летом этого года в МВД опубликовали 150-страничный обзор ситуации с ДТП в России в 2022 году. Значительное место в нём отведено происшествиям с участием СИМ. Фото © journal.tinkoff.ru

Чем различаются электровелосипеды

В России уже давно стоит вопрос о контроле над персональным электротранспортом. В марте этого года в правилах дорожного движения наконец-то появилось официальное определение СИМ: средство индивидуальной мобильности.

СИМ — транспортное средство, имеющее одно или несколько колёс (роликов) и предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей): электросамокат, электроскейтборд, гироскутер, сегвей, моноколесо и др.

Номинальная мощность таких устройств не должна превышать 250 Вт, а максимальная скорость — 25 км/ч. В этом случае их водители могут руководствоваться правилами для пешеходов, водительское удостоверение, как и каска, зеркала заднего вида и включённые ходовые огни необязательны.

Всё, что выше 250 Вт, подпадает под понятие "транспортное средство". Для управления такой техникой необходимы мотоциклетные права и шлем. Двигаться можно лишь по проезжей части с соблюдением знаков и сигналов светофоров.

Смертельный тюнинг

На деле 25 км/ч — это очень медленно для современных доставщиков пиццы и воков. Поэтому в Москве расцвела целая индустрия продажи и сдачи в аренду электровелосипедов мощностью на бумаге 250 Вт, а реальной — 500 Вт, 1 кВт и даже 4 кВт. При многих торговых точках имеются собственные тюнинг-ателье, где за полчаса к любому электровелику прикрутят дополнительных лошадей — были бы деньги.

На сайте одного из продавцов электровелосипедов представлены три модели, которые часто можно видеть на улицах Москвы. Их реальная мощность 500 Вт. На них курьеры гоняют без шлемов и прав. Фото © sigvey.ru

Как выяснили агенты SHOT ПРОВЕРКИ, к такому электровелосипеду продавцы в лучшем случае прикладывают договор, в котором указаны номер рамы и реквизиты ИП с какой-нибудь немосковской пропиской. Весь расчёт на то, что ни один гаишник на глазок не сможет определить реальную мощность двигателя. Параметры электроколеса, в котором и находится двигатель, в бумажке никак не прописывается. Моторы разной мощности выглядят одинаково и отличаются только размерами.

С точки зрения закона остановить подобный беспредел возможно: в УК РФ есть подходящая статья — 326 (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства), санкции по которой предусматривают до трёх лет заключения, если в деле повяжут сразу группу лиц.

Оформляя ДТП с очередным доставщиком, гаишники стараются оформить его гаджет как обычный велосипед. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

Но на каждого такого заряженного электровелосипедиста никаких гаишников не напасёшься. К тому же, как говорит председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов, оформляя ДТП с очередным доставщиком, гаишники стараются оформить его гаджет как обычный велосипед.

Службам доставки тоже невыгодно раскрывать правду о мощности электровелосипедов. Ведь именно динамичные модели позволяют им совершить больше заказов и, соответственно, заработать. Зачастую курьеров используют втёмную: им говорят, что, мол, у тебя электровелосипед всего лишь на 240 Вт, поэтому права и шлем не нужны. В итоге сами курьеры калечатся, разбиваются и давят других.

Последствия ДТП с участием курьера-велосипедиста в центре Москвы. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр Как вы относитесь к поведению на дорогах курьеров-электровелосипедистов? 0 Меня чуть не сбили, их нужно запретить Нужно их заставить соблюдать ПДД и чтобы автоинспекторы это контролировали У меня не было опасных ситуаций с курьерами

Авторы Евгений Кузнецов