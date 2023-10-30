В России призвали запретить езду на электросамокатах по тротуарам

"Я считаю, что электросамокаты в конечном итоге надо убирать с тротуаров — там не место для них. Нужна отдельная инфраструктура, те же самые велосипедные дорожки. Активно развивать их. Но на тротуаре им вообще не место. Потому что самокат, как бы медленно он ни ехал, всё равно быстрее пешехода", — подчеркнул эксперт в беседе с RT.