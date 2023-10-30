В России призвали запретить езду на электросамокатах по тротуарам
Автоэксперт Моржаретто призвал запретить движение электросамокатов по тротуарам
Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что движение электросамокатов по тротуарам следует полностью запретить. По его оценке, для таких средств передвижения нужно выделить отдельные дорожки в обход пешеходов.
"Я считаю, что электросамокаты в конечном итоге надо убирать с тротуаров — там не место для них. Нужна отдельная инфраструктура, те же самые велосипедные дорожки. Активно развивать их. Но на тротуаре им вообще не место. Потому что самокат, как бы медленно он ни ехал, всё равно быстрее пешехода", — подчеркнул эксперт в беседе с RT.
Ранее в Госдуме внесли законопроект, позволяющий органам самоуправления запрещать использование электросамокатов или ограничивать их скорость с согласия жителей. Так, жители районов смогут проголосовать за то, чтобы водители средств индивидуальной мобильности не ездили в парках, скверах и отдельных пешеходных зонах.
ТАСС / Михаил Терещенко