Любителям парных покатушек на самокатах напомнили, что падать на асфальт вдвоём больнее

Модели самокатов, которые доступны в аренду, рассчитаны на одного человека. Если на него встают вдвоём, то его управляемость снижается вдвое. Риск падения и получения тяжёлых травм тоже увеличивается. Об этом рассказала РИАМО директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

"Это не вопрос экономии или романтики — а здоровья и безопасности пользователя и окружающих. Поэтому и операторы, КоАП предусматривают штрафы за езду вдвоём, которые в будущем станут ещё выше", — рассказала эксперт.

Эрдман сообщила, что у большинства электросамокатов подвеска рассчитана на 100 кг. Поэтому даже если на самокат встанут два человека, он не будет обеспечивать нужную амортизацию и может выйти из строя. Перегрузка также вызывает перегорание двигателя и искривление рамы самоката. А ремонт обойдётся дорого.

"После включения СИМ в ПДД на пользователя возлагается административная и уголовная ответственность в случае дорожно-транспортных происшествий как с участием пешеходов, так и с участием автомобилей. Поэтому если произошло ДТП, то следует одновременно обратиться и в службу поддержки прокатного сервиса, и в ГИБДД для установления виновного в происшествии. При необходимости — вызвать скорую помощь пострадавшему", — добавила эксперт.

По словам Эрдман, кикшеринговые сервисы изначально действовали строго 18+. ПДД же смотрят на возраст пользователей СИМ более лояльно, допуская к управлению средствами индивидуальной мобильности детей. Однако в силу возраста и физиологических особенностей они редко могут правильно реагировать на те или иные ситуации на дороге.

"Отрасль способствовала тому, чтобы ПДД в будущем ужесточили правила относительно возраста пользователя СИМ — думаю, что эти изменения скоро будут приняты", — заключила Эрдман.