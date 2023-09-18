Любителям парных покатушек на самокатах напомнили, что падать на асфальт вдвоём больнее
Эксперт Эрдман: Штрафы за езду вдвоём на электросамокате увеличат
Модели самокатов, которые доступны в аренду, рассчитаны на одного человека. Если на него встают вдвоём, то его управляемость снижается вдвое. Риск падения и получения тяжёлых травм тоже увеличивается. Об этом рассказала РИАМО директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
"Это не вопрос экономии или романтики — а здоровья и безопасности пользователя и окружающих. Поэтому и операторы, КоАП предусматривают штрафы за езду вдвоём, которые в будущем станут ещё выше", — рассказала эксперт.
Эрдман сообщила, что у большинства электросамокатов подвеска рассчитана на 100 кг. Поэтому даже если на самокат встанут два человека, он не будет обеспечивать нужную амортизацию и может выйти из строя. Перегрузка также вызывает перегорание двигателя и искривление рамы самоката. А ремонт обойдётся дорого.
"После включения СИМ в ПДД на пользователя возлагается административная и уголовная ответственность в случае дорожно-транспортных происшествий как с участием пешеходов, так и с участием автомобилей. Поэтому если произошло ДТП, то следует одновременно обратиться и в службу поддержки прокатного сервиса, и в ГИБДД для установления виновного в происшествии. При необходимости — вызвать скорую помощь пострадавшему", — добавила эксперт.
По словам Эрдман, кикшеринговые сервисы изначально действовали строго 18+. ПДД же смотрят на возраст пользователей СИМ более лояльно, допуская к управлению средствами индивидуальной мобильности детей. Однако в силу возраста и физиологических особенностей они редко могут правильно реагировать на те или иные ситуации на дороге.
"Отрасль способствовала тому, чтобы ПДД в будущем ужесточили правила относительно возраста пользователя СИМ — думаю, что эти изменения скоро будут приняты", — заключила Эрдман.
Ранее эксперт Смирнов призвал ввести ПДД для электросамокатов вместо полного запрета. По его оценке, полный запрет кикшеринга по примеру Парижа не подходит для России. По словам эксперта, микромобильность граждан очень полезна для городов, так как положительно сказывается на безопасности движения и позволяет эффективнее распоряжаться пространством.
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