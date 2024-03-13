Российских школьников и студентов собрались учить безопасной езде на электросамокатах

В учебных заведениях России могут ввести короткие просветительские лекции-семинары об основах использования электросамокатов. С таким предложением председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову, копия документа есть в распоряжении RT.

Электросамокаты вернутся в крупные города в самое ближайшее время, а поскольку эти средства передвижения пользуются спросом у школьников и студентов, бороться с ними запретами бесполезно, уверен эксперт. Он считает нужным подойти к вопросу основательно и решить его путём просвещения.

"Прошу вас рассмотреть возможность организации коротких просветительских лекций-семинаров в учебных заведениях РФ с привлечением сотрудников дорожной полиции об основах правил дорожного движения, уважительного использования электросамокатов и иных СИМ, а также о способах безаварийного вождения таких устройств", — говорится в обращении к Кравцову.