За первый квартал 2024 года в России в два раза выросли продажи новых автомобилей

В первом квартале 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли в два раза. Так, было реализовано 356 тысяч машин, тогда как за аналогичный период прошлого года лишь 171,3 тысячи.

Как пишет РБК, управляющий директор Frank Auto Ирина Франк называет вероятной причиной этого новую схему расчёта утилизационного сбора, которая начала работать 1 апреля. Что касается марок, предпочитаемых россиянами, то, по словам замгендиректора ГК "Авилон" по продажам новых автомобилей Рената Тюктеева, в основном речь идёт о китайских машинах.

"Более того, и клиент начинает привыкать к маркам из Китая. Те, кто по принципиальным соображениям не рассматривал их покупку, меняют своё решение. Это положительно отражается на динамике", — добавил он.