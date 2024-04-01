Россиянам назвали автомобили, которые сейчас покупать не стоит

С 1 апреля в России по-новому рассчитывают платёж за ввоз автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так, недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости машин будут учитываться в составе утилизационного сбора. Эксперты предупреждают, что из-за этого иномарки могут подорожать аж на 30%. Основатель и руководитель профессиональной гоночной команды B-Tuning Pro Андрей Севастьянов рассказал, от каких марок целесообразнее всё же отказаться.

По словам эксперта, в момент повышения ценников следует крайне внимательно относиться к стоимости автомобиля и методу его приобретения — будь это автокредит, трейд-ин или лизинг. Перед покупкой специалист советует внимательно изучить рынок и не вестись на рекламные предложения. Опытный водитель, обратил внимание Севастьянов, приобретёт автомобиль европейского производства с малыми эксплуатационными расходами, так как посчитает затраты не за один-три года, а на пять-шесть лет вперёд.

"Приобретать стоит тот автомобиль, которым вы собираетесь интенсивно пользоваться, чтобы покупка оправдала себя. Покупать дорогие или премиальные автомобили сейчас нецелесообразно", — приводит телеканал "360" слова эксперта.

Также Севастьянов отметил, что отечественному автопрому следовало бы развивать производство многоместных машин и автомобилей повышенной проходимости, например таких, как УАЗ или "Нива".