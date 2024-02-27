Опрос показал, какие машины россияне планируют купить в кредит в этом году

Больше четверти россиян, а именно 27%, в 2024 году собираются купить в кредит подержанные иномарки западных брендов. А вот 24% хотят приобрести новые китайские авто, причём преимущественно Haval, Chery и Geely, пишет "Газета.ru" со ссылкой на результаты опроса.

Поддержать отечественный автопром собираются 12% респондентов. При этом новые российские авто можно приобрести по льготным программам кредитования. Купить новые машины, сделанные в Европе, Японии и Корее и завезённые по параллельному импорту, хотят 3% респондентов. Повременить с покупкой решили 34% опрошенных, пока цены на них не упадут.

"Объёмы автокредитования увеличиваются не только из-за высокого спроса, но и благодаря росту цен на автомобили, который значительно повышает средний чек займа. При оформлении автокредита многие заёмщики всё ещё отдают предпочтение автомобилям с пробегом западных производителей, ведь они привычнее как в управлении, так и в обслуживании", — рассказал исполнительный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ярослав Баджурак.

Он сообщил, что доля кредитов на подержанные машины будет понемногу снижаться вопреки массовому уходу европейских автобрендов. Сейчас на рынке представлены китайские и российские авто разной стоимости. При этом автоконцерны из КНР предлагают скидки клиентам, субсидии и рассрочки при покупке. Какие-то марки подпали под государственные программы льготного автокредитования. Эксперт напомнил, что в прошлом году в РФ также начались продажи иранских авто. В российском рынке выразили заинтересованность производители из Индии и Африки.