Россиянам объяснили, когда кредит на машину лучше накоплений

Порой копить на покупку нового авто бессмысленно, предупредила в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" экономист Наталья Проданова. По её словам, деньги можно начать откладывать только тогда, когда желаемую сумму получится собрать хотя бы за год.

"Если для дорогостоящей покупки необходим куда более длительный срок, нужно либо умерить свои запросы, либо рассмотреть вопрос автокредитования. Всё дорожает очень стремительно, и ваши накопления попросту съест инфляция", — предупредила Проданова.

Также она предложила положить деньги на депозит либо открыть накопительный счёт. Правда, это, в отличие от автокредитования, не поможет получить машину здесь и сейчас. Кроме того, все денежные риски и запас финансовой устойчивости заёмщика должны быть на должном уровне для погашения взятых на себя обязательств.

Вместе с этим специалист посоветовала сопоставить заработок со стоимостью машины, чтобы понять, сильно ли покупка ударит по карману. И, если что, взять авто попроще либо более старую модель. Также не стоит забывать, что купить машину — это одна статья расходов и совершенно другая — ежедневно её обслуживать.