В правительстве предупредили о злоупотреблениях при покупке автомобиля за маткапитал

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что распространение материнского капитала на покупку автомобиля может грозить злоупотреблениями. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Реализация предложения использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям в части использования средств материнского капитала и, соответственно, к неэффективному использованию бюджетных ассигнований федерального бюджета", — приводит агентство ответ зампреда правительства на соответствующий вопрос фракции "Единая Россия".

Голикова указала, что автомобиль требует содержания, поэтому введение вышеназванной возможности лишь временно улучшит условия семьи. Кроме того, уже сегодня органы госвласти и местного самоуправления могут предоставлять дополнительные меры поддержки за счёт региональных и местных бюджетов. Более того, большинство субъектов уже приняли программы маткапитала, предусматривающие разные направления использования средств, в том числе покупку автомобиля, отметила вице-премьер.