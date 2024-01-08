В российских автосервисах перечислили главные болячки китайских авто в зимний период

Пришедшие в Россию морозы негативно сказались на работоспособности китайских автомобилей, пишет РБК. Издание опросило представителей разных автосервисов, чтобы узнать, с какими поломками чаще обращаются владельцы машин, сделанных в КНР.

Так, в автосервисе Remtech рассказали о росте обращений, связанными с брендами JAC и Haval. У них чаще ломаются приборные панели, которые плохо реагируют на сенсор. Ещё из-за холода хуже работают мультимедийные устройства, топливные насосы сильно жужжат, плохо качают давление и вообще выходят из строя.

В автосервисе "Автолегенд" сообщили, что к ним китайские автомобили заезжают не так часто, а если и появляются, то их владельцы жалуются на разрядку аккумулятора и невозможность запустить двигатель. Бренды EXEED испытывают проблемы с климат-контролем. В этом случае достаточно несколько часов отогревать машину, чтобы всё вновь заработало.

А вот у автосервиса "Академический" чуть ли не аврал с самыми разными марками.

"Любая машина может замёрзнуть и не запуститься, это зависит от того, какая стоит сигнализация, какого года машина, какой аккумулятор. Основная причина — это аккумулятор. В основном в холода страдают дизельные машины. У машин китайских марок в основном мёрзнут щётки", — рассказали представители сервиса.

А в компании "Автосвита" подтвердили, что основной перечень проблем у всех автовладельцев — садящиеся аккумуляторы, сбоящие электронные блоки и замерзающее дизельное топливо.