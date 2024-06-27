Россияне стали предпочитать самостоятельные путешествия туристическим путёвкам

Большинство (62%) россиян за последние три года совершали туристические поездки как по стране, так и за границу. В то же время, выбирая между самостоятельной организацией отдыха и покупкой туров под ключ, путешественники отдают предпочтение первому варианту. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые есть в распоряжении Life.ru.

Согласно данным исследовательского центра НАФИ, самостоятельный туризм предпочитают 48% респондентов. Из них 39% покупают билеты и бронируют отели самостоятельно, а 9% чередуют самостоятельные путешествия с покупкой туров.

Если смотреть цифры за пять лет, то выяснится, что доля самостоятельных путешественников выросла на 11 пунктов: в 2019 году их доля составляла 37%. Авторы исследования указывают на то, что чаще всего такие туристы встречаются среди женщин, россиян старше 35 лет, жителей сельской местности, неработающих и обладающих средним и низким уровнями дохода.

Доля активных приверженцев поездок по турпутёвкам за последние пять лет сократилась на 5%. Специалисты НАФИ отметили, что чаще других в туристические агентства обращаются работающие граждане (11%) и россияне с высоким доходом (11%).

Также результаты опроса говорят о том, что с 2019 года в два раза больше граждан РФ при планировании поездок стали сами бронировать отели и покупать авиа- или железнодорожные билеты. В то же время немного выросла доля тех, кто предполагает брать в аренду автомобиль.

"Развитие цифровых сервисов значительно повысило доступность туристических услуг. Причём не только для активных жителей крупных городов, но и для россиян из сельской местности, а также граждан с самым разным уровнем дохода — каждый получил возможность выбрать и организовать путешествие, которое ему подходит", — заявила исполнительный директор Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.