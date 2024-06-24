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24 июня, 16:46

Названы причины резкого падения спроса на отдых в Турции у россиян

Эксперт Голов: Россияне меньше ездят в Турцию из-за цен и политической ситуации

Россияне перестали ездить в Турцию из-за инфляции и политической ситуации. Обложка © freepik.com / asphotofamily

Россияне перестали ездить в Турцию из-за инфляции и политической ситуации. Обложка © freepik.com / asphotofamily

Жители России перестали скупать путёвки на некогда главный заграничный курорт — Турцию. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал о нескольких причинах такого спада популярности.

По словам эксперта, одна из главных причин — высокая стоимость отдыха. Дело в том, что в стране фиксируется высокий уровень инфляции, и отельеры просто не могут себе позволить повально снижать цены. Ещё одна причина — политическая обстановка. Например, раньше россияне могли купить тур со скидкой при раннем бронировании.

"Нас приучали, я имею в виду российских туристов, что сразу после Нового года, где-то в середине января, мы можем уже бронировать отели в Турции по очень выгодным ценам. Разница доходила до 30%. Сейчас такой глубины (скидок) нет по одной простой причине — люди боялись бронировать заранее, не зная, что будет завтра. Это немножко дестабилизировало рынок", подчеркнул эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

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А пока туротрасль приходила в себя, предпочтения россиян уже успели поменяться, по словам эксперта, граждане РФ стали чаще выбирать отечественные курорты.

Ранее Life.ru сообщил, что отток туристов обрушил цены на отдых в Турции. Из-за низкого спроса в июле отелям пришлось снизить цены. Тем временем в АТОР заинтриговали россиян египетским "бестселлером". В стране решили работать над инфраструктурой, чтобы привлекать как можно больше клиентов.

Наталья Афонина
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