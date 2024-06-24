Названы причины резкого падения спроса на отдых в Турции у россиян

Жители России перестали скупать путёвки на некогда главный заграничный курорт — Турцию. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал о нескольких причинах такого спада популярности.

По словам эксперта, одна из главных причин — высокая стоимость отдыха. Дело в том, что в стране фиксируется высокий уровень инфляции, и отельеры просто не могут себе позволить повально снижать цены. Ещё одна причина — политическая обстановка. Например, раньше россияне могли купить тур со скидкой при раннем бронировании.

"Нас приучали, я имею в виду российских туристов, что сразу после Нового года, где-то в середине января, мы можем уже бронировать отели в Турции по очень выгодным ценам. Разница доходила до 30%. Сейчас такой глубины (скидок) нет по одной простой причине — люди боялись бронировать заранее, не зная, что будет завтра. Это немножко дестабилизировало рынок", — подчеркнул эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

А пока туротрасль приходила в себя, предпочтения россиян уже успели поменяться, по словам эксперта, граждане РФ стали чаще выбирать отечественные курорты.