Названы причины резкого падения спроса на отдых в Турции у россиян
Эксперт Голов: Россияне меньше ездят в Турцию из-за цен и политической ситуации
Россияне перестали ездить в Турцию из-за инфляции и политической ситуации. Обложка © freepik.com / asphotofamily
Жители России перестали скупать путёвки на некогда главный заграничный курорт — Турцию. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал о нескольких причинах такого спада популярности.
По словам эксперта, одна из главных причин — высокая стоимость отдыха. Дело в том, что в стране фиксируется высокий уровень инфляции, и отельеры просто не могут себе позволить повально снижать цены. Ещё одна причина — политическая обстановка. Например, раньше россияне могли купить тур со скидкой при раннем бронировании.
"Нас приучали, я имею в виду российских туристов, что сразу после Нового года, где-то в середине января, мы можем уже бронировать отели в Турции по очень выгодным ценам. Разница доходила до 30%. Сейчас такой глубины (скидок) нет по одной простой причине — люди боялись бронировать заранее, не зная, что будет завтра. Это немножко дестабилизировало рынок", — подчеркнул эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".
А пока туротрасль приходила в себя, предпочтения россиян уже успели поменяться, по словам эксперта, граждане РФ стали чаще выбирать отечественные курорты.
Ранее Life.ru сообщил, что отток туристов обрушил цены на отдых в Турции. Из-за низкого спроса в июле отелям пришлось снизить цены. Тем временем в АТОР заинтриговали россиян египетским "бестселлером". В стране решили работать над инфраструктурой, чтобы привлекать как можно больше клиентов.