Россиян заинтриговали египетским "бестселлером", который затмит отдых в Турции

С каждым годом становится всё меньше россиян, которые готовы платить за отдых с плохим сервисом в Египте, несмотря на дешевизну туров на этом направлении. Однако теперь в стране взялись за улучшение инфраструктуры, поэтому не за горами времена, когда Шарм-эш-Шейх затмит все топовые отели Аланьи. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский экспресс" Тарас Кобищанов.

"Сегодня фактически исчезла та категория людей, которые готовы были мириться с более низким сервисом египетских отелей в обмен на их дешевизну. Сейчас тур в нормальный отель в Египте стоит не менее 200–250 тысяч рублей. Ослабление рубля, подорожание перелёта, который увеличился из-за облёта ряда территорий, явно сказались на стоимости путёвок", — сказал Кобищанов в беседе с РИА "Новости".

Эксперт отметил, что из-за этого туры в Египет стали недоступны для менее требовательных клиентов. Он также уточнил, что даже те, кто готов заплатить двойную ставку, часто остаются разочарованы качеством отелей. Специалист указал на то, что людей, которых раньше не пугали цены до 100 тысяч рублей за поездку, сейчас это сильно смущает.

По словам Кобищанова, египтяне активно работают над улучшением сервиса, что подтверждается приходом сетевых отелей, в том числе турецкой цепочки Rixos. Но он также указал на то, что препятствием для увеличения туристического потока из России на египетское Средиземноморье является отсутствие сертификации аэропортов Александрии и Эль-Аламейна для приёма самолётов из России.

"После трагедии в 2015 году Россия требует специальной подготовки аэропортов с точки зрения безопасности. Но если египтяне это сделают, плюс там появятся совершенно новые, построенные по всем современным стандартам отели брендовых гостиничных цепочек, то это будет новый туристический "бестселлер" на ближайшие годы. Он может стать хорошим конкурентом летней Турции", — заключил Кобищанов.