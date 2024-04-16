Русские ничего не боятся: Эксперт рассказал о ситуации с турами на фоне атаки Ирана против Израиля
Эксперт Голов: Россияне полетят на курорты, невзирая на конфликт Израиля и Ирана
Ситуация в туристической индустрии напряжена из-за конфликта между Ираном и Израилем, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов. Он подчеркнул, что многие россияне заранее готовились к отпускам, а теперь из-за геополитической ситуации даты пребывания на отдыхе могут сильно сократиться либо вовсе перенестись.
"Прямых таких отказов нет, но звонки идут. Вернее, есть отказы, но они —с учётом того, что происходит либо отмена, либо перенос авиасообщения, люди просят также пойти навстречу. Но, к сожалению, у турагентов есть только одна возможность — договариваться с туроператором, либо люди имеют право отказаться, но тогда, согласно договору, заключённому с турагентством, они понесут убытки", — предупредил Голов.
По его словам, это касается и стран, которые не задействованы в конфликте напрямую, ведь все они связаны авиасообщением: чартерные цепочки в борьбе за безопасность отменяют рейсы или переносят на более поздний срок.
Эксперт также заявил, что пока нет вероятности, что курорты снизят цены, лишь бы не потерять хоть какой-то процент отдыхающих. Поэтому рассчитывать на горящие туры не стоит. К тому же на сегодняшний день существует динамическое пакетообразование, поэтому горящих билетов практически нет. При этом Голов обратил внимание, что россияне практически ничего не боятся.
Причина беспокойства авиакомпаний — в недавней операции Ирана, который в ответ на обстрел своего консульства в Дамаске нанёс удар по территории Израиля ракетами и БПЛА. Эту атаку отразили средствами США. Пентагон отчитался, что американские военные уничтожили свыше 80 дронов, а также шесть баллистических ракет при ударе Тегерана по Израилю.
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