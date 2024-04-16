Русские ничего не боятся: Эксперт рассказал о ситуации с турами на фоне атаки Ирана против Израиля

Ситуация в туристической индустрии напряжена из-за конфликта между Ираном и Израилем, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов. Он подчеркнул, что многие россияне заранее готовились к отпускам, а теперь из-за геополитической ситуации даты пребывания на отдыхе могут сильно сократиться либо вовсе перенестись.

"Прямых таких отказов нет, но звонки идут. Вернее, есть отказы, но они —с учётом того, что происходит либо отмена, либо перенос авиасообщения, люди просят также пойти навстречу. Но, к сожалению, у турагентов есть только одна возможность — договариваться с туроператором, либо люди имеют право отказаться, но тогда, согласно договору, заключённому с турагентством, они понесут убытки", — предупредил Голов.

По его словам, это касается и стран, которые не задействованы в конфликте напрямую, ведь все они связаны авиасообщением: чартерные цепочки в борьбе за безопасность отменяют рейсы или переносят на более поздний срок.