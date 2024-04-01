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1 апреля, 14:36

Шри-Ланка передумала насчёт бесплатных виз для россиян

Шри-Ланка до 30 апреля продлила бесплатный визовый режим для россиян

Один из пляжей на Шри-Ланке. Обложка © Unsplash / Nawartha Nirmal

Один из пляжей на Шри-Ланке. Обложка © Unsplash / Nawartha Nirmal

Власти Шри-Ланки до 30 апреля продлевают пилотный проект по выдаче бесплатных виз туристам из семи стран, в том числе России. Об этом сообщил министр туризма островного государства Харин Фернандо.

"Пилотный проект бесплатной визы для семи стран будет продлён до 30 апреля 2024 года. Окончательное решение будет принято в течение следующих нескольких недель пилотного проекта", — отметил он.

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Напомним, в конце ноября Шри-Ланка ввела бесплатный визовый режим для семи стран: Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии. Двукратный въезд разрешён путешественникам с даты первого прибытия в течение 30 дней. Планировалось, что действовать пилотный проект будет до 31 марта.

Матвей Константинов
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