Шри-Ланка передумала насчёт бесплатных виз для россиян
Шри-Ланка до 30 апреля продлила бесплатный визовый режим для россиян
Один из пляжей на Шри-Ланке. Обложка © Unsplash / Nawartha Nirmal
Власти Шри-Ланки до 30 апреля продлевают пилотный проект по выдаче бесплатных виз туристам из семи стран, в том числе России. Об этом сообщил министр туризма островного государства Харин Фернандо.
"Пилотный проект бесплатной визы для семи стран будет продлён до 30 апреля 2024 года. Окончательное решение будет принято в течение следующих нескольких недель пилотного проекта", — отметил он.
Напомним, в конце ноября Шри-Ланка ввела бесплатный визовый режим для семи стран: Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии. Двукратный въезд разрешён путешественникам с даты первого прибытия в течение 30 дней. Планировалось, что действовать пилотный проект будет до 31 марта.