Визы в популярную туристическую страну снова станут платными для россиян
Шри-Ланка не будет продлевать бесплатные визы гражданам России и ещё шести стран
Власти Шри-Ланки не будут продлевать программу выдачи бесплатных виз гражданам семи стран, включая Россию. Об этом сообщает издание The Daily Mirror, ссылаясь на министра общественной безопасности островного государства Тирана Аллеса.
По его словам, данная программа не может быть продолжена. Пилотный проект будет действовать лишь до 31 марта текущего года.
Напомним, в конце ноября Шри-Ланка ввела бесплатный визовый режим для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии. Двукратный въезд разрешён путешественникам с даты первого прибытия в страну в течение 30 дней. К слову, россияне в феврале заняли первое место по турпотоку на Шри-Ланку — страну посетили порядка 32 тысяч соотечественников.
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