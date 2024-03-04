Визы в популярную туристическую страну снова станут платными для россиян

Власти Шри-Ланки не будут продлевать программу выдачи бесплатных виз гражданам семи стран, включая Россию. Об этом сообщает издание The Daily Mirror, ссылаясь на министра общественной безопасности островного государства Тирана Аллеса.

По его словам, данная программа не может быть продолжена. Пилотный проект будет действовать лишь до 31 марта текущего года.