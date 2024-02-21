Опасная тропическая лихорадка массово косит россиян на Шри-Ланке, одна женщина умерла

Российские туристы жалуются на эпидемию лихорадки денге на Шри-Ланке, уже унёсшей жизнь одной нашей соотечественницы. Как пишет Mash, на данный момент число заболевших достигает десятков, большая их часть находится в больницах крупнейшего города страны — Коломбо.

История болезни у всех одинаковая: укус комара, слабость, температура под 38 градусов и анализ крови, выявивший опасный вирус. Касаемо жертвы заразы, она не имела страховки, поэтому решила лечиться самостоятельно. На данный момент близкие россиянки решают вопрос доставки тела на родину.

По словам местных врачей, вспышка денге в феврале — крайне нетипичное явление. Обычно заболевание распространяется в сезон дождей, когда активно плодятся его переносчики. По мнению медиков, туристы могли подхватить вирус в джунглях.

В свою очередь в Объединении туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" заявили, что не фиксировали соответствующих обращений от туристов. В беседе с RT там порекомендовали соблюдать меры предосторожности в виде применения средств от насекомых и использования закрытой одежды.