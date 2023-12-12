Актриса Ирина Безрукова подхватила лихорадку денге во время отпуска в Таиланде

Актриса Ирина Безрукова отправилась в отпуск в Таиланд и заболела лихорадкой денге. Об этом сама 58-летняя артистка рассказала в социальных сетях.

"Порой думаешь, с кем угодно это может произойти, но точно не с тобой… А потом раз — и случилось…Так произошло в мой последний отпуск. Я заболела тропической лихорадкой, или по-другому — лихорадкой денге. Температура зашкаливала за 39,5! Не могла ни пить, ни есть, не было сил даже говорить, пройти получалось всего несколько шагов", — сообщила Безрукова у себя на странице.

Лихорадка денге, или, как её ещё называют, "костоломная лихорадка", — довольно часто встречающийся в странах тропической зоны недуг, имеющий вирусную природу и передающийся людям с укусами комаров. Симптомы болезни: ломота в суставах, слабость, сильные головные боли, резкий скачок температуры. В среднем это незавидное состояние длится у больных около недели.

Ирина сообщила, что для лихорадки денге не существует специального курса лечения. Специалисты ВОЗ рекомендуют заболевшим соблюдать постельный режим и в обилии пить жидкость, но не воду, излишек которой может привести к нарушению электролитного баланса, а соки свежего отжима и молоко. Также медики могут назначить лекарства от головной боли и витамины.

Безрукова рассказала, что ей приходилось буквально заставлять себя пить огромные объёмы жидкости: воду, морсы и кокосовую воду. А ещё она принимала иммуномодуляторы. Актриса поблагодарила местных жителей, которые очень помогали ей в борьбе с лихорадкой.

"В очередной раз убедилась, какие прекрасные люди меня всегда окружают! Мои новые друзья так трогательно заботились обо мне, приносили еду и всё необходимое. Я благодарна им безмерно. Не знаю, как бы справилась без них!" — тепло отозвалась о добрых тайцах актриса.