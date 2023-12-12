Регион

Уведомления отключены

12 декабря, 13:06

Актриса Ирина Безрукова подхватила лихорадку денге во время отпуска в Таиланде

Актриса Ирина Безрукова сообщила, что переболела лихорадкой денге в Таиланде

<p>Актриса Ирина Безрукова, заболевшая лихорадкой денге во время отпуска в Таиланде. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/bezrukova_official" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ирина Безрукова</a></p>

Актриса Ирина Безрукова, заболевшая лихорадкой денге во время отпуска в Таиланде. Обложка © VK / Ирина Безрукова

Актриса Ирина Безрукова отправилась в отпуск в Таиланд и заболела лихорадкой денге. Об этом сама 58-летняя артистка рассказала в социальных сетях.

"Порой думаешь, с кем угодно это может произойти, но точно не с тобой… А потом раз — и случилось…Так произошло в мой последний отпуск. Я заболела тропической лихорадкой, или по-другому — лихорадкой денге. Температура зашкаливала за 39,5! Не могла ни пить, ни есть, не было сил даже говорить, пройти получалось всего несколько шагов", сообщила Безрукова у себя на странице.

Лихорадка денге, или, как её ещё называют, "костоломная лихорадка", — довольно часто встречающийся в странах тропической зоны недуг, имеющий вирусную природу и передающийся людям с укусами комаров. Симптомы болезни: ломота в суставах, слабость, сильные головные боли, резкий скачок температуры. В среднем это незавидное состояние длится у больных около недели.

Ирина сообщила, что для лихорадки денге не существует специального курса лечения. Специалисты ВОЗ рекомендуют заболевшим соблюдать постельный режим и в обилии пить жидкость, но не воду, излишек которой может привести к нарушению электролитного баланса, а соки свежего отжима и молоко. Также медики могут назначить лекарства от головной боли и витамины.

Безрукова рассказала, что ей приходилось буквально заставлять себя пить огромные объёмы жидкости: воду, морсы и кокосовую воду. А ещё она принимала иммуномодуляторы. Актриса поблагодарила местных жителей, которые очень помогали ей в борьбе с лихорадкой.

"В очередной раз убедилась, какие прекрасные люди меня всегда окружают! Мои новые друзья так трогательно заботились обо мне, приносили еду и всё необходимое. Я благодарна им безмерно. Не знаю, как бы справилась без них!" тепло отозвалась о добрых тайцах актриса.

"Купальник сшила сама": Ирина Безрукова показала себя в бикини на фото из студенчества

"Купальник сшила сама": Ирина Безрукова показала себя в бикини на фото из студенчества

Ранее Безрукова рассказывала о том, что училась в одной школе с министром обороны Сергеем Шойгу. Воспоминаниями о первых годах в школе № 1 Кызыла Тувинской АССР она поделилась в интервью.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • таиланд
  • иринабезрукова
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров