"Купальник сшила сама": Ирина Безрукова показала себя в бикини на фото из студенчества

Актриса Ирина Безрукова опубликовала в соцсетях фото в бикини, которое было сделано в студенчестве. На снимке она позирует на пляже с подругой. Артистка призналась, что этот кадр ей недавно прислали в комментариях и она предалась ностальгии.

Актриса Ирина Безрукова с подругой на море во время летних каникул. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irina_bezrukova_official

"На этом фото я студентка первого курса театрального. Наступило лето, и у нас с подружкой получилось в каникулы выбраться на море. На мне серьги, которые достались от мамы. Купальник сшила сама из недорогой голубой ткани и шляпной резинки", — написала она в соцсетях.

Безрукова уточнила, что тогда они поселились в маленьком щитовом домике. По словам актрисы, всё было просто и незатейливо, однако в фото, по её мнению, есть что-то настоящее и душевное. С этим согласились и подписчики знаменитости. Они назвали артистку красавицей и подчеркнули, что с годами она стала только лучше.