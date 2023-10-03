67-летняя Ким Кэттролл разделась на камеру и похвасталась фигурой, как у 40-летней

Реально ли выглядеть на 40, когда вам 60? А 67? Ким Кэттролл, та самая Саманта из популярнейшего сериала всех времён и народов "Секс в большом городе", доказала, что при правильном уходе за собой даже в 70 можно предстать соблазнительно и привлекательно.

После появления в сериале "И просто так" — сиквела оригинального "Секса" — мир вспомнил, какими же обворожительными были актрисы, исполнявшие главные роли. Сердцеедка Саманта снова в деле! Мужчины, берегитесь, ведь Кэттролл хвастается фигурой в одном лишь нижнем белье.

Кэттролл появилась в рекламе белья, доказав, что и в 67 можно выглядеть 40-летней обольстительницей. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / skims

В новой рекламе Skims бренда Ким Кардашьян Кэттролл показывает стройную и подтянутую фигуру, говорит томным голосом и стреляет глазами. Одним словом, соблазняет всех, кто смотрит на неё. И имеет полное на это право, ведь выглядеть так в 67 лет незаконно!