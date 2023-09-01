Актриса Ирина Безрукова рассказала, как училась в одной школе с Шойгу

Актриса театра и кино Ирина Безрукова рассказала о том, что училась в одной школе с министром обороны Сергеем Шойгу. Воспоминаниями о первых годах в школе № 1 города Кызыл в Тувинской АССР она поделилась в интервью.

"В год моего поступления в первый класс эту же школу окончил Сергей Шойгу — вот такое удивительное совпадение", — вспоминает артистка в беседе с "Газетой.ru".

Актриса поведала, что слушалась учителей и имела хорошую успеваемость. Ей не удалось выпуститься с золотой медалью, но в аттестате у неё были четвёрки и пятёрки. Её даже частенько сажали за парту с двоечниками, чтобы она могла положительно на них повлиять.

Однажды с одним мальчиком из числа таких соседей они устроили хоккейный матч прямо на парте. Её одноклассник смастерил всё необходимое из того, что было под рукой: две клюшки из картона, отгрызенный кусочек ластика в качестве шайбы и ворота из тетрадей. Преподаватель поймал их на игре в самом разгаре матча. Тогда организовавший матч мальчик взял всю вину на себя, чем очень впечатлил Безрукову.

Актриса окончила Ростовское училище искусств в 1988 году, а в 90-х перебралась жить в Москву и начала играть в театре-студии, которым руководил Олег Табаков. Тогда и началась карьера Безруковой в кино.