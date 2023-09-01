Лерчек нарядилась в школьницу и привела детей-первоклашек на линейку
Блогер Лерчек привела детей на линейку в школу
Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов, отвела детей в школу 1 Сентября. Видео с семейством блогеров публикует Super.
Для торжественной линейки Лерчек выбрала образ школьницы, надев мини-юбку, пиджак и гольфы. Рядом с ней и детьми всегда были личный фотограф и сторисмейкер.
Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) отвела детей в школу 1 Сентября. Видео © Super.ru
В этом году семилетние Алиса и Богдан пойдут в первый класс и, как ранее выяснил Super, учиться они будут в элитной Павловской гимназии — одной из лучших школ Московской области. Базовая стоимость обучения там составляет 1,8 миллиона рублей в год. Когда-то там грызли гранит науки дети шоумена Александра Реввы, певицы Глюкозы, исполнительницы Ани Лорак и многих других.
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Напомним, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Сейчас супруги находятся под запретом определённых действий, в частности, им нельзя пользоваться Интернетом.
Vk / ler_chek