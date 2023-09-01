Лерчек нарядилась в школьницу и привела детей-первоклашек на линейку

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов, отвела детей в школу 1 Сентября. Видео с семейством блогеров публикует Super.

Для торжественной линейки Лерчек выбрала образ школьницы, надев мини-юбку, пиджак и гольфы. Рядом с ней и детьми всегда были личный фотограф и сторисмейкер.

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) отвела детей в школу 1 Сентября. Видео © Super.ru

В этом году семилетние Алиса и Богдан пойдут в первый класс и, как ранее выяснил Super, учиться они будут в элитной Павловской гимназии — одной из лучших школ Московской области. Базовая стоимость обучения там составляет 1,8 миллиона рублей в год. Когда-то там грызли гранит науки дети шоумена Александра Реввы, певицы Глюкозы, исполнительницы Ани Лорак и многих других.