Туфли Dolce & Gabbana и школа за 1,8 млн: Блогершу-миллиардершу Лерчек засняли за шопингом к 1 сентября
Дети Лерчек поступят в элитную гимназию в Подмосковье за 1,8 млн рублей в год
Лерчек (Валерия Чекалина). Обложка © Vk / ler_chek
Журналисты Super проследили за Лерчек (Валерия Чекалина) и узнали, чем она занимается в свободное время, в частности, как проходит подготовка к 1 сентября самых маленьких Чекалиных и в какую школу они планируют поступать.
Лерчек провела день со своими детьми, готовясь к 1 сентября. Видео © VK / Super.ru
В этом году семилетние Алиса и Богдан пойдут в первый класс и, как выяснили корреспонденты, учиться они будут в элитной Павловской гимназии — одной из лучших школ Московской области. Базовая стоимость обучения там составляет 1,8 миллиона рублей в год. Когда-то там учились дети шоумена Александра Реввы, певицы Глюкозы, исполнительницы Ани Лорак и многих других.
Чекалины всем составом сначала посетили гимназию, а после уже без главы семейства поехали выбирать обновки к 1 сентября в магазин премиальной детской одежды на Рублёвском шоссе. Богдану, например, присмотрели туфли бренда Dolce & Gabbana. Валерия расплатилась за покупки наличными, а на выходе её встретил личный водитель на Cadillac. Она отдала ему пакеты и отправилась покупать мороженое для всей семьи.
К слову, за время под "камерами" блогеры ни разу не взяли в руки телефон. С гаджетами были замечены только её дети. Так что, несмотря на все запреты суда, жизнь Лерчек и Артёмчика всё равно бьёт ключом.
До этого жители Москвы уже замечали Чекалиных-старших на прогулке в самом центре столицы. Блогеры выглядели очень счастливыми и беззаботными — так, будто это вовсе и не они задолжали государству более 300 миллионов рублей.