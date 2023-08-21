Туфли Dolce & Gabbana и школа за 1,8 млн: Блогершу-миллиардершу Лерчек засняли за шопингом к 1 сентября

Журналисты Super проследили за Лерчек (Валерия Чекалина) и узнали, чем она занимается в свободное время, в частности, как проходит подготовка к 1 сентября самых маленьких Чекалиных и в какую школу они планируют поступать.

Лерчек провела день со своими детьми, готовясь к 1 сентября. Видео © VK / Super.ru

В этом году семилетние Алиса и Богдан пойдут в первый класс и, как выяснили корреспонденты, учиться они будут в элитной Павловской гимназии — одной из лучших школ Московской области. Базовая стоимость обучения там составляет 1,8 миллиона рублей в год. Когда-то там учились дети шоумена Александра Реввы, певицы Глюкозы, исполнительницы Ани Лорак и многих других.

Чекалины всем составом сначала посетили гимназию, а после уже без главы семейства поехали выбирать обновки к 1 сентября в магазин премиальной детской одежды на Рублёвском шоссе. Богдану, например, присмотрели туфли бренда Dolce & Gabbana. Валерия расплатилась за покупки наличными, а на выходе её встретил личный водитель на Cadillac. Она отдала ему пакеты и отправилась покупать мороженое для всей семьи.

К слову, за время под "камерами" блогеры ни разу не взяли в руки телефон. С гаджетами были замечены только её дети. Так что, несмотря на все запреты суда, жизнь Лерчек и Артёмчика всё равно бьёт ключом.