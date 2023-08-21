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21 августа, 09:27

Туфли Dolce & Gabbana и школа за 1,8 млн: Блогершу-миллиардершу Лерчек засняли за шопингом к 1 сентября

Дети Лерчек поступят в элитную гимназию в Подмосковье за 1,8 млн рублей в год

<p>Лерчек (Валерия Чекалина). Обложка © Vk / <a href="https://sun1-19.userapi.com/impg/cHlVDuaGBFZ8glNRYvblT3Rot-WDhfyxzp1A5Q/tQx2xTisFII.jpg?size=756x807&quality=95&sign=a06f87e02444ba48f9fd8f9dd8b118ec&c_uniq_tag=tM8TEkQA7vrH-Fb5UloW25uo_f6tDzX0V8tWweSQnDY&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ler_chek</a></p>

Лерчек (Валерия Чекалина). Обложка © Vk / ler_chek

Журналисты Super проследили за Лерчек (Валерия Чекалина) и узнали, чем она занимается в свободное время, в частности, как проходит подготовка к 1 сентября самых маленьких Чекалиных и в какую школу они планируют поступать.

Лерчек провела день со своими детьми, готовясь к 1 сентября. Видео © VK / Super.ru

В этом году семилетние Алиса и Богдан пойдут в первый класс и, как выяснили корреспонденты, учиться они будут в элитной Павловской гимназии — одной из лучших школ Московской области. Базовая стоимость обучения там составляет 1,8 миллиона рублей в год. Когда-то там учились дети шоумена Александра Реввы, певицы Глюкозы, исполнительницы Ани Лорак и многих других.

Чекалины всем составом сначала посетили гимназию, а после уже без главы семейства поехали выбирать обновки к 1 сентября в магазин премиальной детской одежды на Рублёвском шоссе. Богдану, например, присмотрели туфли бренда Dolce & Gabbana. Валерия расплатилась за покупки наличными, а на выходе её встретил личный водитель на Cadillac. Она отдала ему пакеты и отправилась покупать мороженое для всей семьи.

К слову, за время под "камерами" блогеры ни разу не взяли в руки телефон. С гаджетами были замечены только её дети. Так что, несмотря на все запреты суда, жизнь Лерчек и Артёмчика всё равно бьёт ключом.

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До этого жители Москвы уже замечали Чекалиных-старших на прогулке в самом центре столицы. Блогеры выглядели очень счастливыми и беззаботными — так, будто это вовсе и не они задолжали государству более 300 миллионов рублей.

Николь Вербер
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