Песков не знает, будет ли Путин звонить своему классному руководителю
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не имеет информации о том, будет ли звонить Владимир Путин своему классному руководителю Вере Гуревич, с которой глава государства поддерживает общение.
"Я не могу вам сказать, я не знаю", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов в День знаний.
Путин не раз признавался, что именно Вера Гуревич внесла неоценимый вклад в становление его как личности и помогла найти свой путь в жизни.
Как сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, новый учебный год в нашей стране начался по расписанию и без каких-либо сбоев. В России 1 сентября в школы пошли более 18 миллионов ребят, в том числе два миллиона — в первый класс.