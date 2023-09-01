Песков не знает, будет ли Путин звонить своему классному руководителю

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не имеет информации о том, будет ли звонить Владимир Путин своему классному руководителю Вере Гуревич, с которой глава государства поддерживает общение.

"Я не могу вам сказать, я не знаю", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов в День знаний.

Путин не раз признавался, что именно Вера Гуревич внесла неоценимый вклад в становление его как личности и помогла найти свой путь в жизни.