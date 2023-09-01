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1 сентября, 10:15

Песков не знает, будет ли Путин звонить своему классному руководителю

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не имеет информации о том, будет ли звонить Владимир Путин своему классному руководителю Вере Гуревич, с которой глава государства поддерживает общение.

"Я не могу вам сказать, я не знаю", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов в День знаний.

Путин не раз признавался, что именно Вера Гуревич внесла неоценимый вклад в становление его как личности и помогла найти свой путь в жизни.

Учительница Путина рассказала, каким непоседой он был в школьные годы

Учительница Путина рассказала, каким непоседой он был в школьные годы

Как сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, новый учебный год в нашей стране начался по расписанию и без каких-либо сбоев. В России 1 сентября в школы пошли более 18 миллионов ребят, в том числе два миллиона — в первый класс.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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