Врачи дали россиянам советы, как не привезти загадочный вирус из отпуска на Пхукете
Врач Бережная: До отпуска в Таиланде лучше поставить вакцины от гриппа и АКДС
Врачи дали россиянам советы, как не привезти загадочный вирус из отпуска на Пхукете. Обложка © Unsplash
Многие россияне, отдыхающие в Таиланде, стали жаловаться на загадочную болезнь. Врачи Марина Бережная и Александр Умнов рассказали Life.ru, что до получения результатов лабораторных анализов невозможно определить, что это за вирус, — можно только предполагать. Однако защититься туристам всё же по силам.
Без проведения диагностики и определения конкретного возбудителя болезни говорить о "новом" вирусе и теряться в догадках бессмысленно. Это может быть просто один из давно известных вирусов, характерных для конкретной территории. Главная рекомендация, чтобы обезопасить себя от нашествия непонятного вируса из Пхукета, — вакцинация. Сделайте прививки от гриппа, если до поездки осталось время. И поставьте коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину АКДС.
Хирург Александр Умнов в беседе с Life.ru не исключил, что речь может идти о мутировавшем гриппе, хотя тропические страны обычно "порождают" такие заболевания, как малярия, лихорадка Крым-Конго, которые передаются через укусы насекомых.
Я считаю, что это мутировавший грипп, так как симптомы длительный интоксикационный синдром, надрывный кашель. Но повторяю, это только моя гипотеза, а истину даст только обследование крови и мокроты. Профилактика — избегать многолюдных мест, оставаться дома минимум две недели. При непроходящей лихорадке более двух дней вызывайте врача.
Напомним, ранее российские туристы сообщили, что на острове Пхукет в Таиланде свирепствует странный вирус. Непонятная болезнь сопровождается сильной слабостью, температурой 39 градусов и затяжным кашлем, который не проходит неделями. При этом отдыхающих не спасают отхаркивающие и противовирусные лекарства, а местные медики не могут назвать точный диагноз.