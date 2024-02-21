Врачи дали россиянам советы, как не привезти загадочный вирус из отпуска на Пхукете

Без проведения диагностики и определения конкретного возбудителя болезни говорить о "новом" вирусе и теряться в догадках бессмысленно. Это может быть просто один из давно известных вирусов, характерных для конкретной территории. Главная рекомендация, чтобы обезопасить себя от нашествия непонятного вируса из Пхукета, — вакцинация. Сделайте прививки от гриппа, если до поездки осталось время. И поставьте коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину АКДС.