Почему у одних вечно что-то болит, а у других — никогда: Взаимосвязь заболеваний и детских травм

Про взаимосвязь детских травм и проблем в жизни говорят со времён Зигмунда Фрейда. В последнее время появилось много исследований нейрофизиологов и нейробиологов. Они выявили, что события, которые травмировали детскую психику, приводят к биологическому изменению в организме. Эти изменения происходят на самом глубинном, клеточном уровне, в клетках ДНК.

"В детстве травмы вытесняются в бессознательное, и в начале жизни у нас достаточно энергии, чтобы сдерживать их. Но с возрастом энергии становится всё меньше, и наш организм начинает высвобождать её из детских травм. И тогда начинают появляться неожиданные проблемы и нежелательные реакции", — рассказывает Life.ru квантовый психолог Лерона Наринская.

Как связаны психосоматика, детские травмы и опасные заболевания? Фото © Freepik

Эксперт продолжает, рассказывая, что для сдерживания детских травм нужно колоссальное количество энергии, ведь организм такого человека находится постоянно в режиме повышенной готовности. Спустя время организм не может быть в напряжении и заболевает.

Учёными было установлено, что определённые травмы влияют на конкретный орган, например все проблемы с дыханием: астма, астматические компоненты, бронхит, воспаление лёгких — очень часто причины заложены в детстве. Лерона Наринская, квантовый психолог

Как это происходит? Например, когда малыш получает два противоположных послания: "живи" и "не живи". Живи, потому что родители дали жизнь, заботились о нём и ребёнок появился на свет. Но при этом его либо не хотели изначально, либо хотели, но потом маме трудно было его растить. И она транслирует чаду, как ей трудно с ним, у неё не сложилась личная жизнь, нет реализации в карьере. То есть на ребёнка идёт трансляция: "будь", "не будь", "живи", "не живи", "дыши", "не дыши".

"Когда это всё накапливается, то подаётся сигнал через бессознательное физическому телу: "дыши", "не дыши", "живи", "не живи". В результате развиваются астматические компоненты и проблемы с дыханием. Потому что дыхание — это жизнь, недыхание — это смерть, и вот ребёнок то дышит, то не дышит", — говорит эксперт.

Из-за неправильного воспитания или травмирующих событий у ребёнка, а потом и взрослого могут развиться серьёзные заболевания. Фото © Freepik / peoplecreations

Диабет — это достаточно сложное, составное заболевание. Учёные, по словам квантового психолога, проводили исследования и выяснили, что этому недугу способствует голод в роду. Многие наши предки не могли есть много, сейчас у нас достаточно еды, но эта трансляция часто сохраняется.

Болезни желудка связаны с тревогой и неуверенностью относительно будущего, выживания. Эти переживания могут спровоцировать такие заболевания, как гастрит, гастроэнтерит, эрозия, даже вплоть до язвы желудка. Идёт трансляция: эту жизнь невозможно переварить. Невозможно переварить то, что в ней происходит, слишком тяжело, нервно, напряжённо.

А если мама очень обижена на мужчин, есть риск возникновения заболевания миомы матки. Она не может реализовать себя как женщина. Лерона Наринская, квантовый психолог

У дочери может не быть собственных историй про ненависть к мужчинам, но мамины обиды, которые она транслирует, влияют на гинекологическое здоровье дочери. Есть шанс, что впоследствии у девочки развиваются, например, эндометриоз и поликистоз.

Мигрень, болезни желудка и даже рак — какие заболевания могут провоцировать детские психологические травмы? Фото © Freepik / gpointstudio

Мигрень. Особенно постоянные приступы — это невозможность реализовать свою миссию. В детстве внушали страх перед жизнью и транслировали неценность ребёнка. Родители могли транслировать послания: ты в этом мире песчинка, ничего не можешь;

мир большой, страшный, ты не можешь себя реализовать;

в этом мире сложно выжить;

невозможно реализовать свои желания;

мир не воспринимает тебя таким, какой ты есть;

то, что ты несёшь в мир, ему не нужно.

Это истории про то, что ребёнок хочет рисовать, а его заставляют быть бухгалтером или юристом, то есть миру не нужны твои художества. Эти послания могут давать хронические мигрени. Лерона Наринская, квантовый психолог

Рак груди. Отношения с мамой влияют на всю дальнейшую жизнь и здоровье ребёнка. Например, такая болезнь, как рак груди, — это часто про отношения с мамой. Если та не даёт ему достаточно безопасности и всего необходимого для выживания, то ребёнок теряет связь с жизнью. В последующем, если это ребёнок-девочка, очень часто бывает рак груди. То есть нарушена связь с источником жизни.

Ещё можно привести как пример взаимосвязи заболеваний и детских травм — это подростковые проблемы с кожей: прыщи, акне, экзема. Согласно психосоматике, как поясняет эксперт, кожа — это то, что соединяет нас с миром. Это граница нашего тела, и это орган, которым мы соприкасаемся напрямую с миром. Проблемы с кожей — это всегда проблемы контакта с миром.

Как взаимосвязаны прыщи и нежелание показывать себя миру? Фото © Freepik

Особенно на лице, значит, проблема — трудно показывать себя, быть в контакте с миром, со своей личностью и своим лицом. "Это может быть связано с неценностью себя для мира, с тем, что мир обесценивает ребёнка агрессивно", — говорит квантовый психолог.