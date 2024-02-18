5 бытовых привычек, не уследив за которыми можно сойти с ума и оказаться в больничке
Точно так же, как и с выбором питания, бытовые привычки можно поделить на условно хорошие и нет. Но ещё среди них есть и потенциально опасные. Чтобы не потерять свою "крышу", следите, чтобы в рутине не появилось этих привычек.
Каждый человек состоит из определённого набора привычек: деструктивных и созидательных. Например, привычка курить, очевидно, негативная, а вот зарядка по утрам, скорее всего, даст положительные результаты.
"Но есть и тревожные привычки, которые образуются в попытке избавиться от навязчивых, тревожных мыслей и состояний, а иногда являются симптомом уже сформированных душевных расстройств", — рассказывает Life.ru психолог Майя Тум.
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Такие чаще всего проявляют себя в быту. И неприметные на первый взгляд действия могут быть тихими симптомами психогенных расстройств, таких как тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), деменция, болезнь Альцгеймера.
Рассмотрим несколько самых распространённых бытовых привычек, на которые следует обратить внимание, если вы их замечаете у себя или своих близких.
1. Идеальный порядок
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Каждая вещь сложена в определённом порядке, всё имеет своё место, а полы натёрты до блеска. На первый взгляд это характеризует хозяина как педанта. Однако, как считает эксперт, такое стремление к порядку может скрывать сильную тревогу.
"В числе перфекционистов немало тревожных людей", — говорит психолог. Иногда стремление к чистоте и порядку обостряется после ссоры и жизненных неурядиц. В процессе наведения чистоты такие люди чувствуют, что обретают контроль над своей жизнью и эмоциями.
Но если расположение вещей в определённом порядке выступает действием отвлечься от неприятных мыслей, которые навязчиво застряли в голове, то не исключено, что это симптом ОКР. А наведение порядка становится ритуалом, который помогает избавиться от навязчивых мыслей.
2. Всё должно быть стерильно
Мыть руки с мылом и не есть из грязной посуды — это вопрос гигиены. Но если вы испытываете сильное раздражение после рукопожатия, а флакона антисептика хватает всё на меньший промежуток времени, то это очевидный симптом ОКР. Актуализируется страх перед микробами, вирусами, загрязнёнными поверхностями, справиться с которым становится возможно только при совершении стереотипных действий.
3. "Куплю ещё"
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Если вам сложно сопротивляться желанию приобрести ненужную вещь и при этом нет объяснения, зачем нужна покупка, то, скорее всего, это разновидность зависимого поведения, уверена психолог. Ритуал помогает справляться со стрессом и может привести к ониомании, то есть к шопоголизму.
4. "Не выкидывай эту банку"
Синдром Плюшкина, или стремление к сохранению старых и ненужных вещей. Это когда сохранность важнее использования. Предметы не разбираются и не сортируются, хранятся в беспорядке.
Такое накопительство всегда является тревожным звонком. Важно знать, что симптом может проявляться на фоне повреждённой лобной доли мозга, вследствие травм, деменции и других психических нарушений.
5. Рассеянность
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Забыл рецепт супа, оплатить счета, куда положил нужную вещь. Нередко рассеянность возникает на фоне хронического стресса, который приводит к снижению внимания и памяти. Однако если этот недуг стал спутником пожилых людей, то это повод для пристального внимания. Так как такой симптом является одним из ранних признаков болезни Альцгеймера.
"Если вы заметили, что ваша генеральная уборка сопровождается облегчением от "мыслительной жвачки" или ваши близкие, которые всегда отличались стремлением к порядку, стали рассеяны, а в их доме появился хронический беспорядок, то это повод обратиться за консультацией к специалисту", — советует психолог.
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