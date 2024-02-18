5 бытовых привычек, не уследив за которыми можно сойти с ума и оказаться в больничке

Каждый человек состоит из определённого набора привычек: деструктивных и созидательных. Например, привычка курить, очевидно, негативная, а вот зарядка по утрам, скорее всего, даст положительные результаты.

"Но есть и тревожные привычки, которые образуются в попытке избавиться от навязчивых, тревожных мыслей и состояний, а иногда являются симптомом уже сформированных душевных расстройств", — рассказывает Life.ru психолог Майя Тум.

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Такие чаще всего проявляют себя в быту. И неприметные на первый взгляд действия могут быть тихими симптомами психогенных расстройств, таких как тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), деменция, болезнь Альцгеймера.

Рассмотрим несколько самых распространённых бытовых привычек, на которые следует обратить внимание, если вы их замечаете у себя или своих близких.

1. Идеальный порядок

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Каждая вещь сложена в определённом порядке, всё имеет своё место, а полы натёрты до блеска. На первый взгляд это характеризует хозяина как педанта. Однако, как считает эксперт, такое стремление к порядку может скрывать сильную тревогу.

"В числе перфекционистов немало тревожных людей", — говорит психолог. Иногда стремление к чистоте и порядку обостряется после ссоры и жизненных неурядиц. В процессе наведения чистоты такие люди чувствуют, что обретают контроль над своей жизнью и эмоциями.

Но если расположение вещей в определённом порядке выступает действием отвлечься от неприятных мыслей, которые навязчиво застряли в голове, то не исключено, что это симптом ОКР. А наведение порядка становится ритуалом, который помогает избавиться от навязчивых мыслей. Майя Тум Психолог

2. Всё должно быть стерильно

Мыть руки с мылом и не есть из грязной посуды — это вопрос гигиены. Но если вы испытываете сильное раздражение после рукопожатия, а флакона антисептика хватает всё на меньший промежуток времени, то это очевидный симптом ОКР. Актуализируется страх перед микробами, вирусами, загрязнёнными поверхностями, справиться с которым становится возможно только при совершении стереотипных действий.

3. "Куплю ещё"

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Если вам сложно сопротивляться желанию приобрести ненужную вещь и при этом нет объяснения, зачем нужна покупка, то, скорее всего, это разновидность зависимого поведения, уверена психолог. Ритуал помогает справляться со стрессом и может привести к ониомании, то есть к шопоголизму.

4. "Не выкидывай эту банку"

Синдром Плюшкина, или стремление к сохранению старых и ненужных вещей. Это когда сохранность важнее использования. Предметы не разбираются и не сортируются, хранятся в беспорядке.

Такое накопительство всегда является тревожным звонком. Важно знать, что симптом может проявляться на фоне повреждённой лобной доли мозга, вследствие травм, деменции и других психических нарушений. Майя Тум Психолог

5. Рассеянность

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Забыл рецепт супа, оплатить счета, куда положил нужную вещь. Нередко рассеянность возникает на фоне хронического стресса, который приводит к снижению внимания и памяти. Однако если этот недуг стал спутником пожилых людей, то это повод для пристального внимания. Так как такой симптом является одним из ранних признаков болезни Альцгеймера.