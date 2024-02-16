Умом и не пахнет: 8 признаков, что вы прямо сейчас общаетесь с дураком Распознать уровень интеллекта собеседника можно даже после первой встречи. Life.ru рассказывает про восемь признаков, по которым можно определить, что общаетесь с глупым человеком. 16 февраля, 14:30 Обложка © "Тупой и ещё тупее". Режиссёры Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли, сценаристы Питер Фаррелли, Беннетт Йеллин, Бобби Фаррелли / Kinopoisk.ru

Низкий интеллект проявляется по-разному. Человек может красиво и уверенно говорить, но мыслить очень узко. Как распознать глупого ещё на первых этапах общения?

1. Отсутствие рационального мышления

Признаки глупого человека проявляются при разговоре. Фото © "Тупой и ещё тупее". Режиссёры Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли, сценаристы Питер Фаррелли, Беннетт Йеллин, Бобби Фаррелли / Kinopoisk.ru

Глупый человек не умеет критически мыслить и смотреть на ситуацию под другим углом. Для него всё бывает либо только плохим, либо хорошим. Поэтому собеседник с низким интеллектом даже не допускает вероятности того, что всё может быть не так однозначно.

2. Постоянное использование мата

Браниться во время диалога ненормально. Многие не контролируют свою речь при беседе с другом или близким человеком, но в присутствии посторонних стараются сдерживаться.

Если вы в первый раз встретили человека и он сразу начинает материться по делу и без, это плохой знак. Скорее всего, словарный запас собеседника очень узкий. Поэтому, чтобы чем-то заполнить паузы, наступающие, когда ему нечего сказать, он заменяет слова бранью.

3. Нежелание искать подтверждение информации

Признаки низкого интеллекта проявляются во всём поведении человека. Фото © "Тупой и ещё тупее". Режиссёры Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли, сценаристы Питер Фаррелли, Беннетт Йеллин, Бобби Фаррелли / Kinopoisk.ru

Глупые люди обычно верят всему подряд. Они не перепроверяют информацию, не пытаются докопаться до истины. Когда пытаешься доказать этому человеку, что он не прав, и приводишь аргументы, они отвергаются.

Глупые люди обычно мыслят линейно. Если происходят определённые события, они толкуют их так, как скажут другие. Проанализировать то, что предшествовало случившемуся, и сделать из этого выводы для них проблематично.

4. Резкие скачки настроения в ходе диалога

Неумение контролировать свои эмоции тоже выдаёт низкий интеллект. Если при малейшем недопонимании человек начинает повышать голос, кричать, истерить и обижаться, то он глупый. Умные люди отличаются тем, что умеют контролировать эмоции в любой ситуации. Если слова их и задевают, то на крик они не срываются.

5. Понты

Признаки глупости проявляются в желании выпендриться. Фото © "Тупой и ещё тупее". Режиссёры Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли, сценаристы Питер Фаррелли, Беннетт Йеллин, Бобби Фаррелли / Kinopoisk.ru

Когда человек выделывается своим финансовым благополучием, это не только признак "психологии бедности", но ещё и небольшого ума. Действительно богатые люди никогда не будут выставлять своё состояние напоказ и тем более унижать тех, кто ниже их по статусу. Их просто не поймут люди более высокого уровня. В остальных случаях работает правило: чем больше понтов, тем ниже интеллект.

6. Использование заумных слов и канцеляритов

Когда у человека скупой словарный запас, это ещё полбеды. Есть и другая крайность — использование заумных слов и канцеляритов по делу и без. Например, когда собеседник, вместо того чтобы сказать: "Я поцарапал машину о бордюр во дворе", использует фразу "Я нанёс повреждение диску автомобиля, когда соприкоснулся с поребриком".

7. Попытки "закосить" под человека из высшего общества

Низкий интеллект проявляется в попытках выдать себя за представителя другого социального класса. Фото © "Тупой и ещё тупее". Режиссёры Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли, сценаристы Питер Фаррелли, Беннетт Йеллин, Бобби Фаррелли / Kinopoisk.ru

Если человек специально говорит медленно, манерничает и слишком ярко проявляет эмоции, то он тоже, скорее всего, глупый. Представители высшего общества если и ведут себя так, то делают это естественно. Пытаться "закосить" под элиту, не являясь её представителем, — очень плохая идея.

8. Ошибки в использовании русского языка

Если собеседник неправильно склоняет слова, криво выстраивает предложения и использует фразы не так, как задумано, то он не слишком умён. Например, если говорит не "Пойдём к тебе домой", а "Пойдём до тебя домой".

На глупость собеседника может указать и переписка с ним. Если человек допускает ошибки при написании слов и расстановке запятых, то он тоже, скорее всего, не блещет интеллектом.

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Авторы Никита Фартов