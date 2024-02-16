Умом и не пахнет: 8 признаков, что вы прямо сейчас общаетесь с дураком
Распознать уровень интеллекта собеседника можно даже после первой встречи. Life.ru рассказывает про восемь признаков, по которым можно определить, что общаетесь с глупым человеком.
Обложка © "Тупой и ещё тупее". Режиссёры Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли, сценаристы Питер Фаррелли, Беннетт Йеллин, Бобби Фаррелли / Kinopoisk.ru
Низкий интеллект проявляется по-разному. Человек может красиво и уверенно говорить, но мыслить очень узко. Как распознать глупого ещё на первых этапах общения?
1. Отсутствие рационального мышления
Признаки глупого человека проявляются при разговоре. Фото © "Тупой и ещё тупее". Режиссёры Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли, сценаристы Питер Фаррелли, Беннетт Йеллин, Бобби Фаррелли / Kinopoisk.ru
Глупый человек не умеет критически мыслить и смотреть на ситуацию под другим углом. Для него всё бывает либо только плохим, либо хорошим. Поэтому собеседник с низким интеллектом даже не допускает вероятности того, что всё может быть не так однозначно.
2. Постоянное использование мата
Браниться во время диалога ненормально. Многие не контролируют свою речь при беседе с другом или близким человеком, но в присутствии посторонних стараются сдерживаться.
Если вы в первый раз встретили человека и он сразу начинает материться по делу и без, это плохой знак. Скорее всего, словарный запас собеседника очень узкий. Поэтому, чтобы чем-то заполнить паузы, наступающие, когда ему нечего сказать, он заменяет слова бранью.
3. Нежелание искать подтверждение информации
Признаки низкого интеллекта проявляются во всём поведении человека. Фото © "Тупой и ещё тупее". Режиссёры Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли, сценаристы Питер Фаррелли, Беннетт Йеллин, Бобби Фаррелли / Kinopoisk.ru
Глупые люди обычно верят всему подряд. Они не перепроверяют информацию, не пытаются докопаться до истины. Когда пытаешься доказать этому человеку, что он не прав, и приводишь аргументы, они отвергаются.
Глупые люди обычно мыслят линейно. Если происходят определённые события, они толкуют их так, как скажут другие. Проанализировать то, что предшествовало случившемуся, и сделать из этого выводы для них проблематично.
4. Резкие скачки настроения в ходе диалога
Неумение контролировать свои эмоции тоже выдаёт низкий интеллект. Если при малейшем недопонимании человек начинает повышать голос, кричать, истерить и обижаться, то он глупый. Умные люди отличаются тем, что умеют контролировать эмоции в любой ситуации. Если слова их и задевают, то на крик они не срываются.
5. Понты
Признаки глупости проявляются в желании выпендриться. Фото © "Тупой и ещё тупее". Режиссёры Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли, сценаристы Питер Фаррелли, Беннетт Йеллин, Бобби Фаррелли / Kinopoisk.ru
Когда человек выделывается своим финансовым благополучием, это не только признак "психологии бедности", но ещё и небольшого ума. Действительно богатые люди никогда не будут выставлять своё состояние напоказ и тем более унижать тех, кто ниже их по статусу. Их просто не поймут люди более высокого уровня. В остальных случаях работает правило: чем больше понтов, тем ниже интеллект.
6. Использование заумных слов и канцеляритов
Когда у человека скупой словарный запас, это ещё полбеды. Есть и другая крайность — использование заумных слов и канцеляритов по делу и без. Например, когда собеседник, вместо того чтобы сказать: "Я поцарапал машину о бордюр во дворе", использует фразу "Я нанёс повреждение диску автомобиля, когда соприкоснулся с поребриком".
7. Попытки "закосить" под человека из высшего общества
Низкий интеллект проявляется в попытках выдать себя за представителя другого социального класса. Фото © "Тупой и ещё тупее". Режиссёры Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли, сценаристы Питер Фаррелли, Беннетт Йеллин, Бобби Фаррелли / Kinopoisk.ru
Если человек специально говорит медленно, манерничает и слишком ярко проявляет эмоции, то он тоже, скорее всего, глупый. Представители высшего общества если и ведут себя так, то делают это естественно. Пытаться "закосить" под элиту, не являясь её представителем, — очень плохая идея.
8. Ошибки в использовании русского языка
Если собеседник неправильно склоняет слова, криво выстраивает предложения и использует фразы не так, как задумано, то он не слишком умён. Например, если говорит не "Пойдём к тебе домой", а "Пойдём до тебя домой".
На глупость собеседника может указать и переписка с ним. Если человек допускает ошибки при написании слов и расстановке запятых, то он тоже, скорее всего, не блещет интеллектом.
Ранее Life.ru рассказывал про шесть признаков токсичной дружбы, которую нужно срочно заканчивать. Проверьте, не отравляет ли приятель вам жизнь!