В Москве так не принято: По 8 этим, казалось бы, обыденным словам в столице вычисляют приезжих В столице России сформировался особый разговорный диалект, к которому многие мигранты привыкают годами. Рассказываем, какие слова и фразы лучше не использовать, чтобы москвичи не вычислили в вас приезжего. 9 февраля, 15:00 Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock, © Freepik / drobotdean

Жители столицы научились вычислять провинциалов за считаные минуты. Зачастую тех выдают неправильные ударения, нетипичные слова, а также другие ошибки в речи. Если хотите как можно быстрее стать "москвичом", то избавляйтесь от восьми ошибок при разговоре с горожанами.

1. Невиданное "шо"

Неправильная форма слова покажет москвичу, что вы приезжий. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock, © Freepik / wayhomestudio

Это настолько классическое слово, выдающее провинциалов, что в принципе ничего и объяснять не надо. Распространена альтернатива слову "что" на юго-западе России, а также в некоторых областях Украины.

В Москве никто слово "шо" не использует (разве что в шутку и при друзьях). Максимум говорят "чё". Но лучше всего употреблять классическое слово "что", пусть и звучать будет как "што". Научиться говорить его вместо "шо" можно благодаря нескольким месяцам беспрерывной практики.

2. "Ихний"

Это слово активно используют не только в соседней стране, но и в юго-западных городах России. Появилось оно давно — ещё в XI веке. Но вот уже 300 лет слово считается просторечием. Москвичи слова "ихний", "евоный" и другие лингвистические ужасы, от которых из ушей течёт кровь, не используют. Только "их" и "его".

3. "Скучаю за тобой"

Неправильные слова не должны проскакивать в речи. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock, © Freepik / kroshka__nastya

На первый взгляд кажется, что ничего неправильного в этой фразе нет. Но москвичи её не используют. Причина в том, что скучать можно только "по кому-то", а не "за кем-то". Наиболее часто неправильную формулировку можно услышать на юго-западе России и на Украине. В Москве же принято говорить "скучаю по тебе".

4. Слово "нету"

В письменной форме использовать это слово нельзя, но в разговорной речи его применение допускается. Делать это можно только в случае ведения диалога с другом, в неформальной обстановке. При выступлении на конференции или на переговорах принято говорить только "нет". Если же использовать слово "нету" при общении с серьёзными людьми, они сразу идентифицируют такого человека как провинциала.

5. Неправильное ударение и "созвОнимся"

Неправильное употребление слов коренные жители столицы замечают сразу. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock, © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Произносить это слово нужно правильно, иначе оно вызовет "лингвистический инсульт" у любого москвича. Ударение должно стоять на следующий слог после "о" — "созвонИмся" и "звонИт". Достаточно всего лишь раз ошибиться в ударении — и впечатление от вас у жителя столицы будет испорчено навсегда. Человек поставит на вас клеймо провинциала и в будущем постоянно будет поправлять или припоминать ошибку, если не прекратит общение вообще.

6. Ужасающие москвичей "тортЫ"

Москвичей коробит от неправильного использования ударения и в этом слове. Говорить можно только "тОрты". Если же поставить ударение на букву "ы", то житель столицы сразу поймёт, что вы приехали в город совсем недавно.

7. Распространённое "едь"

Возможно, для многих эта информация станет шоком, но "едь" — такое же безграмотное слово, как и "ехай". Такой единицы языка в русском словаре нет. Другому человеку можно сказать "поезжай", но никак не "едь". Это считается просторечием и выдаёт провинциала в том, кто его произносит.

8. "Поеду в город"

Неправильное значение слов в речи лучше не использовать. Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, © ТАСС / Сергей Савостьянов

Часто провинциалы под этой фразой имеют в виду то, что отправятся из отдалённого района Москвы в центральный. Но жители столицы такую формулировку не используют. Лучше говорить: "Поеду в центр". Это хороший тон, который позволит "сойти за своего" в Москве.

Ранее Life.ru рассказывал про пять леденящих душу мифов из московского метро, которые заставят вас пересесть на такси. К сожалению, злых духов не напугаешь словами "шо" и "едь".

Авторы Никита Фартов