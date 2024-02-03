5 леденящих душу мифов из московского метро, которые заставят вас пересесть на такси

С момента постройки в московской подземке происходили в том числе и ужасные вещи. В разные годы по пути на работу пассажиры встречали заблудшие души, призраков и паранормальные явления. Почему иногда лучше поехать на такси, чем спускаться в зловещую столичную подземку?

1. Можно встретить поезд-призрак

Какие легенды столичного метро до жути пугают москвичей в 2024 году? Фото © Shutterstock

Встретить леденящую душу аномалию можно на Кольцевой линии метро. "Шанс" пощекотать нервишки выпадает всего раз в месяц. Причём каждый раз дата, когда довоенный старинный состав приезжает на станции, отличается. Поезд-призрак имеет физическое воплощение. Согласно городской легенде, он действительно приезжает на разные станции Кольцевой линии и ждёт, когда в него сядут люди.

При этом видения у людей такой поезд вызывает разные. Одним казалось, что вагоном управляет машинист с пустым взглядом и одежде времён 1935–1941 годов. Другие москвичи признавались, что в поезде-призраке видели и людей. Они были худыми, в поношенной одежде времён раннего СССР. Говорят, это духи людей, умерших во время возведения московской подземки.

Взаимодействовать с поездом-призраком относительно безопасно. В большинстве случаев он просто пугает москвичей, не причиняя вреда. Двери при остановке вагон не открывает. Когда же у поезда-призрака "плохое настроение", он пытается заманить пассажиров в ловушку и открывает вагон. Главное — не заходить туда, в противном случае, попав внутрь, выбраться уже не получится. Духи вас не отпустят.

2. Существует тайный проект — "Метро-2"

Тайны московского метро: в какие страшилки верят жители столицы? Фото © Shutterstock

Многие москвичи верят в теорию, что в Москве создана "альтернативная подземка". Речь идёт про тайные линии метрополитена, которые находятся глубоко внутри земли. Есть версия, что в этой части подземки есть хранилища с едой, а также зоны для размещения людей. Их Советский Союз якобы специально подготавливал на случай, если начнётся атомная война.

Впрочем, есть и более зловещие слухи по поводу "Метро-2". Городские легенды гласят, что в глубине московской подземки оборудованы лаборатории, в которых выращивают мутантов.

3. По путям бродит Путевой обходчик

Увы, пять этих страшных историй про метро — не миф, а реальность. Фото © Shutterstock

Согласно легенде, машинистам в московском метро может попасться фантом Путевого обходчика. Это призрак мужчины, который на протяжении 40 лет работал во благо столичной подземки. Смерть сотрудника наступила, когда ему исполнилось 82 года. Но даже после гибели он не оставил рабочее место и теперь "следит" за состоянием железнодорожного полотна, бродя по тоннелям метро.

Интересно, что некоторые работники московской подземки действительно встречали дух мужчины на путях. Он появлялся перед ними во время движения.

4. Есть станция с самой зловещей энергетикой

Мистические и страшные истории про московское метро: станция "Лубянка". Фото © Shutterstock

Метро "Лубянка" обладает самой плохой энергетикой в Московском метрополитене. Считается, что под ней находится масштабная сеть подземелий, где были убиты десятки тысяч человек. Многие из них так и не смогли обрести покой и поэтому бродят по поверхности в виде духов, пугая москвичей.

На то, что здесь людям действительно попадаются призраки, указывает странный факт. Именно на станции "Лубянка" у москвичей почти регулярно происходят сердечные приступы и обмороки. Вдруг это случается из-за того, что они видят призраков?

5. Кровопийца на "Таганской"

Легенды метро есть даже о паранормальных событиях. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Когда строители закладывали станцию метро "Таганская", произошёл несчастный случай. Один рабочий случайно провалился в отверстие в полу. Другие строители отправились к нему на помощь. Но поднять товарища не смогли — он просто исчез.

Поиски продолжались несколько дней. Но в результате сотрудники нашли лишь труп коллеги. Было непонятно, что конкретно привело к его гибели. На теле не были заметны травмы от падения, отсутствовали следы насилия и дырки. Тем не менее туловище рабочего было полностью обескровлено. Вполне возможно, что вампир-кровопийца, сделавший это, до сих пор орудует на "Таганской".