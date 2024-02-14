Когда пора сказать "стоп": 6 признаков токсичной дружбы, которую нужно срочно заканчивать

Отравлять вам жизнь может не только вторая половинка, но и человек, с которым завязалась дружба. Держать в близком кругу того, кто в любой момент может "воткнуть нож в спину", — небезопасно. Как распознать токсичного приятеля и понять, что от него пора отдалиться?

1. Вы всегда делаете первый шаг

Как понять, что у вас токсичная дружба: 6 опасных звоночков. Фото © Freepik

Если увидеться, поболтать по телефону и сходить куда-то вместе предлагает только одна сторона, это тревожный звоночек. Когда оба человека заинтересованы в дружбе, то они одинаково сильно хотят встретиться и выкраивают время, чтобы прогуляться.

Ещё одним признаком токсичных отношений является повторяющаяся из раза в раз ситуация, когда друг зовёт на встречу, только когда ему это выгодно (а в остальные дни отказывается от предложений погулять). Например, если нужно занять денег, подвезти на машине до торгового центра и так далее.

2. Друг не радуется вашим успехам

Какие 6 признаков токсичной дружбы нельзя игнорировать? Фото © Shutterstock

Между приятелями принято делиться друг с другом успехами. Если же вы рассказываете новость о том, что, например, купили новый телефон, автомобиль, квартиру, а человек пытается принизить достижения, то это признак токсичности.

Чаще всего абьюз в этом случае проявляется в следующих ситуациях. Вы покупаете смартфон, а друг говорит, что "эта модель — ерунда, надо было взять другую". Приобретаете квартиру, а вас упрекают: "Почему в таком плохом районе? Получше нельзя было найти?" Если такие или похожие фразы встречаются, то с таким человеком не стоит делиться никакими новостями.

3. Друг лишает вас права выбора

Такой якобы друг никогда не признается в своих плохих помыслах. Фото © Shutterstock

В равноправных отношениях решения принимаются вместе. Друзья вдвоём определяют, куда они сегодня пойдут и на какие темы будут говорить. Но если вы планировали прогуляться по магазинам, а, услышав это, друг сказал: "Не хочу, давай лучше посидим дома", от него нужно бежать. Особенно если ваши предложения регулярно отвергают.

Важно понаблюдать и за тем, как приятель ведёт себя в ситуациях, когда вы не хотите идти туда, куда предлагает он. Если бесится и вынуждает соглашаться на его предложение против вашей воли, то отношения точно токсичные.

4. Друг клеится к вашей второй половинке

Как определить, что друг стал врагом: 6 примеров токсичных отношений. Фото © Shutterstock

Самый тревожный знак токсичных отношений — это когда приятель постоянно пытается завладеть вниманием человека, с которым встречаетесь вы. Если во время прогулок втроём он флиртует, понтуется и перетягивает одеяло на себя, бегите как можно скорее. Такой "друг" в близком кругу точно не нужен, иначе уведёт партнёра.

В подобной ситуации, кстати, рекомендуется контролировать свою вторую половинку и не давать ей общаться с другом. Иначе разрыва отношений не избежать.

5. Приятельница говорит гадости за спиной

Плохая дружба видна издалека: 6 признаков, что с приятелем пора попрощаться. Фото © Shutterstock

Между друзьями не принято плохо высказываться друг о друге в разговоре с третьими лицами. Если существует какая-то проблема, то её нужно решать на месте. Все претензии говорятся в лицо. Поэтому, если хотя бы раз заметите, что о вас говорят гадости за спиной, переставайте общаться. Кто знает, что ещё приятель растрепал знакомым — вдруг все осведомлены о вашей личной жизни?

6. Из-за друга вы постоянно попадаете в неприятности

Порой человек поздно узнаёт, что приятель был для него плохим другом. Фото © Shutterstock

Если приятель часто ведёт себя неадекватно, например регулярно устраивает драки, подставляя вас, то это очень плохой знак. Однажды такое поведение может перерасти в огромную беду. Причём не исключено, что друг выйдет сухим из воды, а негативные последствия придётся разгребать вам.