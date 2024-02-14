Почему не стоит заводить отношения на работе: 6 минусов, к чему приведёт служебный роман Когда человек большую часть своей жизни проводит на работе, то служебного романа избежать тяжело. Но Life.ru рассказывает, чем опасны такие отношения и почему нельзя дать себя в них втянуть. 14 февраля, 15:00 Какие минусы и опасности подстерегают в служебном романе: шесть примеров. Обложка © Shutterstock

Если человек до выхода на работу не обзавёлся второй половинкой, то может рассматривать в качестве партнёра кого-то из своих коллег. Ведь не влюбиться в человека, с которым приходится проводить девять (а то и 12) часов каждый день, сложно. Но нужно контролировать себя, иначе такие отношения могут испортить вам жизнь. Чем же опасен служебный роман?

1. На рабочих отношениях будет поставлен крест

Заводить ли отношения на работе: плюсы и минусы. Фото © Shutterstock

Когда вы встречаетесь с коллегой, то не можете требовать от него выполнения обязанностей так, как было раньше. Если он начнёт отлынивать от работы или скидывать обязанности на вас, возразить ему что-либо будет трудно. Ведь в этом случае ссора произойдёт не просто с работником компании, а с любовным партнёром. Мало кто готов идти на конфликт, если это скажется на отношениях.

2. Один партнёр будет использовать другого

Нередко отношения заводят коллеги, один из которых старше другого по должности. Зачастую это приводит к формированию нездорового, а может, даже и абьюзивного союза. Скорее всего, один из партнёров начнёт использовать другого в своих целях.

Например, тот, кто ниже по должности, может начать опаздывать на работу, выполнять обязанности спустя рукава, пользуясь покровительством любовника-начальника. Или босс, который завёл служебный роман с подчинённой, начнёт давать ей больше задач.

3. Любовь будет отвлекать от работы

Любовь и работа должны находиться по разные стороны баррикады. Фото © Shutterstock

В офис люди приходят для того, чтобы выполнять свои обязанности и приносить прибыль компании. Если все мысли партнёров будут заняты друг другом, то они не смогут качественно работать. Руководство заметит снижение коэффициента эффективности обоих сотрудников и начнёт предъявлять к ним претензии. В таком случае высока вероятность, что кто-то из участников служебного романа получит выговор или вовсе будет уволен. Помните, что начальство не будет спонсировать ваши отношения, если вы некачественно выполняете работу.

4. В компании могут быть запрещены отношения между сотрудниками

Многие крупные организации переняли правила взаимодействия между работниками у западных коллег. Далеко не везде сотрудники могут встречаться друг с другом. Поэтому служебный роман придётся скрывать от чужих глаз, в противном случае есть риск нарваться на увольнение.

Устраивать с партнёром тайные встречи и отказаться от публикации фото, видео в соцсетях — точно не то, о чём вы мечтали.

5. Коллеги постоянно будут вас обсуждать

Сплетни — основная причина, почему роман на работе не нужен. Фото © Shutterstock

Хоть в офисе и работают зрелые люди, они не прочь обсудить друг с другом сплетни. Если вы заведёте отношения, то будьте готовы к широкой известности в своей компании. Каждый совместный поход на свидание будет темой номер один для обсуждения в коридорах. Особо неприятные слухи будут распускать, если отношения сложились между начальником и подчинённым.

6. Будут неприятные последствия расставания

Служебный роман на работе ничем хорошим не завершится: шесть минусов таких отношений. Фото © Shutterstock

Не стоит исключать и того факта, что отношения однажды закончатся. Видеть каждый день человека, который принёс боль, сложно. Тем более когда во время этого ещё и приходится работать.

Поэтому расставшиеся коллеги не всегда уживаются под одной крышей. Они ссорятся по мелочам, строят друг другу козни и распространяют неприятные слухи. В результате кому-то из них даже приходится увольняться. Вы готовы потерять работу ради бывший любви?

Ранее Life.ru рассказывал про шесть секретов отношений, которые навсегда отучат мужа даже думать про измену. Запомните их, чтобы ваш партнёр не завёл служебный роман!

Авторы Никита Фартов