6 секретов отношений, которые навсегда отучат мужа даже думать про измену

В измене действительно виноваты оба. Как бы женщине ни хотелось навесить ярлыки на неверного мужчину, никто не "ходит налево", если в семье всё хорошо. Поэтому, если супруга хочет надолго сохранить брак, ей нужно брать ситуацию под свой контроль, внедряя в жизнь шесть следующих советов.

1. Проводите время вдвоём

Как предотвратить измену: 6 советов для женщин. Фото © Shutterstock

Хотя бы раз в неделю выбирайтесь с мужем на свидание только вдвоём. Рядом с вами в этот момент не должно быть никого: ни детей, ни родственников, ни друзей. В этот день вам с супругом полагается быть предоставленными только друг другу.

Пойти можно туда, куда только фантазии хватит: в кино, ресторан или даже в музей. Если с вами захочет пойти ребёнок, друг или родственник, то жёстко расставьте границы. Скажите, что этот день планируете провести только с супругом, и не поддавайтесь на просьбы взять кого-либо с собой.

2. Интересуйтесь жизнью мужа

Если мужчина каждый день усердно работает и устаёт, то по вечерам ему хочется увидеть интерес к своей жизни со стороны супруги. Достаточно периодически спрашивать у любимого, как дела и что произошло на работе. Всего пять-десять минут такого регулярного смолл-тока — и он не променяет вас ни на какую другую женщину.

3. Разговаривайте обо всём и ни о чём

Отсутствие диалога — одна из главных причин, почему мужчины изменяют. Фото © Shutterstock

Многие семейные пары допускают серьёзную ошибку. Когда они долго вместе, то перестают разговаривать друг с другом. Но даже если вести диалог не о чем, это не повод забрасывать общение. Ведь если с вами мужчине будет неинтересно, то он найдёт другую собеседницу. Сами вовлекайте мужа в диалог. Разговаривайте о чём угодно — сериалах, политике, экономике, спорте. Можно даже друзьям косточки поперемывать.

4. Делайте мужу комплименты

Общество приучило людей к тому, что приятные слова нужны только женщинам. Мужчины, конечно, брутальные личности, но им тоже будет приятно услышать от возлюбленной похвалу. Говорите мужу хотя бы пару раз в неделю, что он красиво выглядит и как вы им гордитесь. От таких слов растает даже самый маскулинный альфа-самец. И помните: мужчинам важно знать, что их ценят и любят. Иначе они уйдут к той, которая будет говорить приятные слова.

5. Уделяйте особое внимание интимной близости

Не стоит сначала игнорировать мужа в постели, а потом удивляться, почему мужчины изменяют своим жёнам. Фото © Shutterstock

Секс в отношениях важен всегда. Причём продолжительность отношений — месяц вы встречаетесь или десять лет — не всегда играет главную роль. Интимная близость должна быть качественной, происходить хотя бы один-два раза в неделю, причём по инициативе не только супруга, но и вашей.

Однако многие женщины доходят в вопросе секса до крайностей. Либо вообще игнорируют мужчину в этом плане, либо занимаются любовью с ним "скрипя зубами": лежат на спине и терпят, когда "акт любви" закончится. Такое поведение повышает риск измены.

Чтобы понизить вероятность измены со стороны мужа, будет круто, если интимная близость будет яркой и страстной. Для этого можете периодически радовать супруга красивым нижним бельём и игрушками для взрослых, они помогут разнообразить сексуальную жизнь.

6. Создайте общие интересы

Далеко не все мужчины изменяют, если женщина соблюдает эти шесть простых правил. Фото © Shutterstock

Чтобы муж не хотел уйти из семьи, у вас с ним должны быть общие интересы. Если их нет, то заведите. Это может быть всё что угодно: совместные походы в спортзал, лепка из глины, просмотр турецких сериалов. Если в жизни появится тема, которая вас объединяет, то отношения получится сохранить на долгое время. И никто, кроме вас, мужчине будет не нужен.